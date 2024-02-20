Shot: в Таиланде свирепствует неопознанный вирус

20 февраля 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

В Таиланде жалуются на новый вирус Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Пхукете свирепствует вирус. Некоторые тайские врачи утверждают, что люди болеют гриппом, другие — бактериальной инфекцией. При этом в соцсетях опасаются, что заболевание — новый неизвестный вирус. «[Люди] жалуются на непонятную болезнь, при которой у них несколько недель наблюдается слабость, держится температура 39 градусов, а также долго не проходит жуткий кашель», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что с заболеванием не справляются противовирусные препараты, которые назначают местные врачи. При этом симптомы не проходят даже спустя месяц после возвращения с отдыха. Ранее в России возросло количество случаев, когда люди сталкиваются с так называемыми «суперинфекциями». URA.RU рассказывало, чем они опасны и как защищаться.

На Пхукете свирепствует вирус. Некоторые тайские врачи утверждают, что люди болеют гриппом, другие — бактериальной инфекцией. При этом в соцсетях опасаются, что заболевание — новый неизвестный вирус. «[Люди] жалуются на непонятную болезнь, при которой у них несколько недель наблюдается слабость, держится температура 39 градусов, а также долго не проходит жуткий кашель», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что с заболеванием не справляются противовирусные препараты, которые назначают местные врачи. При этом симптомы не проходят даже спустя месяц после возвращения с отдыха. Ранее в России возросло количество случаев, когда люди сталкиваются с так называемыми «суперинфекциями». URA.RU рассказывало, чем они опасны и как защищаться.