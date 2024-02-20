Shot: в Таиланде свирепствует неопознанный вирус

На Пхукете свирепствует вирус. Некоторые тайские врачи утверждают, что люди болеют гриппом, другие — бактериальной инфекцией. При этом в соцсетях опасаются, что заболевание — новый неизвестный вирус.
«[Люди] жалуются на непонятную болезнь, при которой у них несколько недель наблюдается слабость, держится температура 39 градусов, а также долго не проходит жуткий кашель», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что с заболеванием не справляются противовирусные препараты, которые назначают местные врачи. При этом симптомы не проходят даже спустя месяц после возвращения с отдыха.
Ранее в России возросло количество случаев, когда люди сталкиваются с так называемыми «суперинфекциями». URA.RU рассказывало, чем они опасны и как защищаться.
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