Shot: в Таиланде свирепствует неопознанный вирус

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Клипарт "Коронавирус". Москва, вирус, covid19, коронавирус
В Таиланде жалуются на новый вирус Фото:

На Пхукете свирепствует вирус. Некоторые тайские врачи утверждают, что люди болеют гриппом, другие — бактериальной инфекцией. При этом в соцсетях опасаются, что заболевание — новый неизвестный вирус.

«[Люди] жалуются на непонятную болезнь, при которой у них несколько недель наблюдается слабость, держится температура 39 градусов, а также долго не проходит жуткий кашель», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что с заболеванием не справляются противовирусные препараты, которые назначают местные врачи. При этом симптомы не проходят даже спустя месяц после возвращения с отдыха.

Ранее в России возросло количество случаев, когда люди сталкиваются с так называемыми «суперинфекциями». URA.RU рассказывало, чем они опасны и как защищаться.

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На Пхукете свирепствует вирус. Некоторые тайские врачи утверждают, что люди болеют гриппом, другие — бактериальной инфекцией. При этом в соцсетях опасаются, что заболевание — новый неизвестный вирус. «[Люди] жалуются на непонятную болезнь, при которой у них несколько недель наблюдается слабость, держится температура 39 градусов, а также долго не проходит жуткий кашель», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что с заболеванием не справляются противовирусные препараты, которые назначают местные врачи. При этом симптомы не проходят даже спустя месяц после возвращения с отдыха. Ранее в России возросло количество случаев, когда люди сталкиваются с так называемыми «суперинфекциями». URA.RU рассказывало, чем они опасны и как защищаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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