ЦИК намерена составить протокол на Надеждина за несвоевременный возврат денег

Борис Надеждин не смог вовремя вернуть деньги из избирательного фонда после выхода из президентской гонки, отметили в ЦИК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ намерена составить протокол об административном правонарушении на политика Бориса Надеждина, который выдвигался в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах в 2024 году. Отмечается, что тот несвоевременно вернул около 1,1 миллиона рублей, которые были получены в его избирательный фонд. Об этом рассказал заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

«По итогам президентской кампании, когда будет представлен финансовый отчет, естественно, мы этим правом воспользуемся. Мы в ЦИК считаем, что такие основания есть. Мы еще раз проверим финансовую отчетность [фонда Бориса Надеждина] убедимся в правильности выводов и примем решение [о составлении протокола и отправки его в судебные органы — прим. URA.RU]», — сообщил Николай Булаев в разговоре с ТАСС.

Согласно российскому законодательству, кандидат до представления итогового финансового отчета обязан возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда тем, кто осуществлял добровольные пожертвования на избирательную кампанию. Борис Надеждин выдвигался в качестве кандидата на пост президента.

Однако 8 февраля ЦИК отказала ему в регистрации на выборах Надеждину из-за высокого процента брака в сданных подписях. Отмечается, что недействительными оказались более 9 тысяч подписей из 60 тысяч. Это превышает допустимые 5% брака. Надеждин подавал иски в суд об оспаривании соответствующего решения,, но все были отклонены.