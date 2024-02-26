26 февраля 2024

Украина начала переговоры с Норвегией по заключению соглашения о безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече в Кремле. Москва, переговоры, договор
Переговоры прошли в Киеве во время визита представителя Норвегии Кристиана Сисе Фото:

Власти Украины приступили к переговорам с Норвегией для заключения двустороннего соглашения о безопасности. Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

«Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква начал переговоры с Норвегией по заключению двустороннего соглашения о безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса. Там уточнили, что переговоры состоялись в Киеве.

Встреча для подписания договора произошла во время визита специального представителя МИД Норвегии по Украине Кристиана Сисе. Помимо того, стороны обсудили блоки будущего соглашения, а также согласовали график дальнейшей работы.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Италия уже подписали соглашение о гарантиях безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства между двумя странами. Кроме того, Украина подписала гарантии безопасности с Канадой, согласно которым Киев получит более трех миллиардов канадских долларов.

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Власти Украины приступили к переговорам с Норвегией для заключения двустороннего соглашения о безопасности. Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского. «Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква начал переговоры с Норвегией по заключению двустороннего соглашения о безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса. Там уточнили, что переговоры состоялись в Киеве. Встреча для подписания договора произошла во время визита специального представителя МИД Норвегии по Украине Кристиана Сисе. Помимо того, стороны обсудили блоки будущего соглашения, а также согласовали график дальнейшей работы. Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Италия уже подписали соглашение о гарантиях безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства между двумя странами. Кроме того, Украина подписала гарантии безопасности с Канадой, согласно которым Киев получит более трех миллиардов канадских долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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