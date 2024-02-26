Украина начала переговоры с Норвегией по заключению соглашения о безопасности

27 февраля 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

Переговоры прошли в Киеве во время визита представителя Норвегии Кристиана Сисе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Украины приступили к переговорам с Норвегией для заключения двустороннего соглашения о безопасности. Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского. «Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква начал переговоры с Норвегией по заключению двустороннего соглашения о безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса. Там уточнили, что переговоры состоялись в Киеве. Встреча для подписания договора произошла во время визита специального представителя МИД Норвегии по Украине Кристиана Сисе. Помимо того, стороны обсудили блоки будущего соглашения, а также согласовали график дальнейшей работы. Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Италия уже подписали соглашение о гарантиях безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства между двумя странами. Кроме того, Украина подписала гарантии безопасности с Канадой, согласно которым Киев получит более трех миллиардов канадских долларов.

Власти Украины приступили к переговорам с Норвегией для заключения двустороннего соглашения о безопасности. Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского. «Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква начал переговоры с Норвегией по заключению двустороннего соглашения о безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса. Там уточнили, что переговоры состоялись в Киеве. Встреча для подписания договора произошла во время визита специального представителя МИД Норвегии по Украине Кристиана Сисе. Помимо того, стороны обсудили блоки будущего соглашения, а также согласовали график дальнейшей работы. Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Италия уже подписали соглашение о гарантиях безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства между двумя странами. Кроме того, Украина подписала гарантии безопасности с Канадой, согласно которым Киев получит более трех миллиардов канадских долларов.