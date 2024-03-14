Белгородский кот спас хозяйку от обстрела ВСУ, приняв удар на себя

Baza: в Шебекино кот спас хозяйку во время обстрела

14 марта 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Кот Ачи защитил хозяйку от осколков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Шебекино Белгородской области кот спас хозяйку во время обстрела ВСУ. Питомец накрыл голову женщины, приняв на себя осколок, пишет telegram-канал Baza. По данным Baza, 12 марта, когда Шебекино подвергся обстрелу, кот по кличке Ачи проголодался и пошел к хозяйке. Питомец лег рядом с ней и прикрыл ее голову хвостом. «В этот момент в квартире треснули окна — осколки залетели прямо в комнату. <…> От грохота семья проснулась и увидела Ачи в крови. Котик принял удар на себя — если бы не он, осколок попал бы женщине в голову», — передает telegram-канал. Уточняется, что с котом все хорошо. После ранения его отвезли к ветеринару и извлекли осколок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шебекино Белгородской области кот спас хозяйку во время обстрела ВСУ. Питомец накрыл голову женщины, приняв на себя осколок, пишет telegram-канал Baza. По данным Baza, 12 марта, когда Шебекино подвергся обстрелу, кот по кличке Ачи проголодался и пошел к хозяйке. Питомец лег рядом с ней и прикрыл ее голову хвостом. «В этот момент в квартире треснули окна — осколки залетели прямо в комнату. <…> От грохота семья проснулась и увидела Ачи в крови. Котик принял удар на себя — если бы не он, осколок попал бы женщине в голову», — передает telegram-канал. Уточняется, что с котом все хорошо. После ранения его отвезли к ветеринару и извлекли осколок.