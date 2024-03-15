Мастера по ремонту стали больше наживаться на екатеринбуржцах

15 марта 2024 в 23:19 Размер текста - 17 +

За три месяца 2024 года зарегистрировали столько же жалоб, сколько за весь 2021 год Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге в 2024 году зарегистрировано больше 100 жалоб на компании, оказывающие бытовые услуги. Мастера вымогают с потребителей суммы, которые оказываются выше заявленных в 10 раз, рассказала директор Екатеринбургского центра защиты потребителей Янина Голубева. «Женщина вызвала сборщика мебели, договорились на 3000 рублей, но через 7 часов работы он заблокировал дверь, пока она не заплатила 30 000 рублей. У человека включается элементарный страх. И такие услуги оказывает официальная компания», — сказала Голубева в программе «Акцент» на телеканале ОТВ. Она отметила, что таких случаев — сотни, и предложила прекратить деятельность подобных организаций. По словам правозащитницы, у подобных мастеров есть определенные метки — они носят с собой «яркие тряпочки» и располагают к себе, чтобы обманутому человеку было неудобно не заплатить за работу. Она уточнила, что подобные мастера часто расхваливают квартиру и технику, чтобы заполучить доверие клиента. Голубева заявила, что екатеринбуржцы также часто жалуются на навязывание кредитов в автосалонах. Она подчеркнула, что автодилеры одновременно с этим могут являться сотрудниками банков. В 2021 году подобных жалоб было 100, в 2022 году — 200. Однако уже за первое полугодие 2023 года зарегистрировали около 150 обращений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в 2024 году зарегистрировано больше 100 жалоб на компании, оказывающие бытовые услуги. Мастера вымогают с потребителей суммы, которые оказываются выше заявленных в 10 раз, рассказала директор Екатеринбургского центра защиты потребителей Янина Голубева. «Женщина вызвала сборщика мебели, договорились на 3000 рублей, но через 7 часов работы он заблокировал дверь, пока она не заплатила 30 000 рублей. У человека включается элементарный страх. И такие услуги оказывает официальная компания», — сказала Голубева в программе «Акцент» на телеканале ОТВ. Она отметила, что таких случаев — сотни, и предложила прекратить деятельность подобных организаций. По словам правозащитницы, у подобных мастеров есть определенные метки — они носят с собой «яркие тряпочки» и располагают к себе, чтобы обманутому человеку было неудобно не заплатить за работу. Она уточнила, что подобные мастера часто расхваливают квартиру и технику, чтобы заполучить доверие клиента. Голубева заявила, что екатеринбуржцы также часто жалуются на навязывание кредитов в автосалонах. Она подчеркнула, что автодилеры одновременно с этим могут являться сотрудниками банков. В 2021 году подобных жалоб было 100, в 2022 году — 200. Однако уже за первое полугодие 2023 года зарегистрировали около 150 обращений.