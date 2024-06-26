США сняли потолок цен на нефть для одного проекта России

Минфин США вывел из-под потолка цен поставки нефти с российского проекта «Сахалин-2» в Японию до 28 июня 2025 года. Это решение стало исключением из ранее установленных ограничений на экспорт нефти в рамках санкций. Об этом рассказали в самом американском ведомстве.
«Все запрещенные решением от 21 ноября 2022 года операции, связанные с морской транспортировкой сырой нефти с проекта „Сахалин-2“, разрешены до 00:01 по восточному времени 28 июня 2025 года», — указывается в документе, опубликованном на сайте Минфина США. Лицензия не касается транзакций, которые остаются под запретом в соответствии с санкциями против России, включая операции с «некоторыми лицами».
В прошлом году Россия приняла решение о переводе проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» под национальную юрисдикцию. Страна предложила иностранным участникам за месяц подтвердить свое согласие на участие в новых компаниях-операторах.
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