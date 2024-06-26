26 июня 2024

США сняли потолок цен на нефть для одного проекта России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США вывели из-под ограничений проект на Сахалине
США вывели из-под ограничений проект на Сахалине Фото:

Минфин США вывел из-под потолка цен поставки нефти с российского проекта «Сахалин-2» в Японию до 28 июня 2025 года. Это решение стало исключением из ранее установленных ограничений на экспорт нефти в рамках санкций. Об этом рассказали в самом американском ведомстве.

«Все запрещенные решением от 21 ноября 2022 года операции, связанные с морской транспортировкой сырой нефти с проекта „Сахалин-2“, разрешены до 00:01 по восточному времени 28 июня 2025 года», — указывается в документе, опубликованном на сайте Минфина США. Лицензия не касается транзакций, которые остаются под запретом в соответствии с санкциями против России, включая операции с «некоторыми лицами».

В прошлом году Россия приняла решение о переводе проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» под национальную юрисдикцию. Страна предложила иностранным участникам за месяц подтвердить свое согласие на участие в новых компаниях-операторах. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минфин США вывел из-под потолка цен поставки нефти с российского проекта «Сахалин-2» в Японию до 28 июня 2025 года. Это решение стало исключением из ранее установленных ограничений на экспорт нефти в рамках санкций. Об этом рассказали в самом американском ведомстве. «Все запрещенные решением от 21 ноября 2022 года операции, связанные с морской транспортировкой сырой нефти с проекта „Сахалин-2“, разрешены до 00:01 по восточному времени 28 июня 2025 года», — указывается в документе, опубликованном на сайте Минфина США. Лицензия не касается транзакций, которые остаются под запретом в соответствии с санкциями против России, включая операции с «некоторыми лицами». В прошлом году Россия приняла решение о переводе проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» под национальную юрисдикцию. Страна предложила иностранным участникам за месяц подтвердить свое согласие на участие в новых компаниях-операторах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...