Путин призвал ФСБ поддерживать компании под санкциями

19 марта 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Российские компании, которые стали жертвами санкций, нужно поддерживать, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности поддерживать российские компании, которые находятся под санкциями Запада. Такое заявление глава РФ сделал во время расширенного заседания коллегии ФСБ. «ФСБ нужно оказывать поддержку развивающимся компаниям в РФ, которые сталкиваются с незаконными санкциями и враждебными действиями», — заявил Путин во время заседания коллегии. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности поддерживать российские компании, которые находятся под санкциями Запада. Такое заявление глава РФ сделал во время расширенного заседания коллегии ФСБ. «ФСБ нужно оказывать поддержку развивающимся компаниям в РФ, которые сталкиваются с незаконными санкциями и враждебными действиями», — заявил Путин во время заседания коллегии. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».