Путин призвал ФСБ поддерживать компании под санкциями

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир, топ
Российские компании, которые стали жертвами санкций, нужно поддерживать, заявил Путин Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент РФ Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности поддерживать российские компании, которые находятся под санкциями Запада. Такое заявление глава РФ сделал во время расширенного заседания коллегии ФСБ.

«ФСБ нужно оказывать поддержку развивающимся компаниям в РФ, которые сталкиваются с незаконными санкциями и враждебными действиями», — заявил Путин во время заседания коллегии. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

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Президент РФ Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности поддерживать российские компании, которые находятся под санкциями Запада. Такое заявление глава РФ сделал во время расширенного заседания коллегии ФСБ. «ФСБ нужно оказывать поддержку развивающимся компаниям в РФ, которые сталкиваются с незаконными санкциями и враждебными действиями», — заявил Путин во время заседания коллегии. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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