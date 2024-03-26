В Пермском крае ФСБ накрыла нарколабораторию в частном доме

27 марта 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

ФСБ задержали несколько человек за выращивание наркотиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ординском округе Пермского края ФСБ ликвидировала нарколабораторию, открытую в частном доме местными жителями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Группа жителей Ординского округа открыла в частном доме производство синтетического наркотика. Участники задержаны сотрудниками управления. Из незаконного оборота изъято более трех килограммов наркотического средства, а также реагенты и прекурсоры для их изготовления», — сообщили в пресс-службе ФСБ. На данный момент проводится экспертиза всех изъятых материалов. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемые находятся под стражей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ординском округе Пермского края ФСБ ликвидировала нарколабораторию, открытую в частном доме местными жителями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Группа жителей Ординского округа открыла в частном доме производство синтетического наркотика. Участники задержаны сотрудниками управления. Из незаконного оборота изъято более трех килограммов наркотического средства, а также реагенты и прекурсоры для их изготовления», — сообщили в пресс-службе ФСБ. На данный момент проводится экспертиза всех изъятых материалов. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемые находятся под стражей.