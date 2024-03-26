26 марта 2024

В Пермском крае ФСБ накрыла нарколабораторию в частном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ задержали несколько человек за выращивание наркотиков Фото:

В Ординском округе Пермского края ФСБ ликвидировала нарколабораторию, открытую в частном доме местными жителями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Группа жителей Ординского округа открыла в частном доме производство синтетического наркотика. Участники задержаны сотрудниками управления. Из незаконного оборота изъято более трех килограммов наркотического средства, а также реагенты и прекурсоры для их изготовления», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

На данный момент проводится экспертиза всех изъятых материалов. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемые находятся под стражей.

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В Ординском округе Пермского края ФСБ ликвидировала нарколабораторию, открытую в частном доме местными жителями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Группа жителей Ординского округа открыла в частном доме производство синтетического наркотика. Участники задержаны сотрудниками управления. Из незаконного оборота изъято более трех килограммов наркотического средства, а также реагенты и прекурсоры для их изготовления», — сообщили в пресс-службе ФСБ. На данный момент проводится экспертиза всех изъятых материалов. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемые находятся под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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