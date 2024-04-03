В Москве бушует «ураган», есть погибший: что известно к этому часу

В Москве закрыли Парк Горького из-за урагана

03 апреля 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Из-за урагана в Москве падают деревья (архивное фото) Фото: Александр Лукманов © URA.RU В Москве отмечается аномально сильный ветер до 21 метров в секунду. Парки столицы закрываются в связи с неблагоприятной погодой. В связи с ураганом есть погибшие. Об этом сообщают очевидцы. URA.RU приводит всю известную информацию об урагане в Москве в настоящий момент. Ветер 21 м/c МЧС по Москве заранее 3 апреля разослало жителям города предупреждения о сильных порывах ветра, которые будут достигать 21 м/с. Горожанам советовали не выходить из дома без лишней необходимости. Первые сообщения об аномальной погоде начали появляться в соцсетях ближе к 13:55. Отмечалось, что из-за сильного ветра на улице сносит деревья, биотуалеты, ограждения, автобусные остановки и не только. Закрывают парки В соцсетях уже появились первые фото последствий. В городе закрыли Парк Горького и Сокольники из-за непогоды. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Пресс-служба Гидрометцентра России прогнозирует сильный ветер на протяжении трех часов. Есть погибший На юго-востоке Москвы из-за урагана погиб рабочий на стройке, передают авторы telegram-канала «Осторожно новости». Отмечается, что ветром снесло ограждение, которое упало прямо на человека. От полученных травм мужчина скончался на месте в возрасте 62 лет. Подробности выясняет столичная прокуратура. Из-за ветра обваливаются деревья Фото: telegram-канал Baza Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве отмечается аномально сильный ветер до 21 метров в секунду. Парки столицы закрываются в связи с неблагоприятной погодой. В связи с ураганом есть погибшие. Об этом сообщают очевидцы. URA.RU приводит всю известную информацию об урагане в Москве в настоящий момент. МЧС по Москве заранее 3 апреля разослало жителям города предупреждения о сильных порывах ветра, которые будут достигать 21 м/с. Горожанам советовали не выходить из дома без лишней необходимости. Первые сообщения об аномальной погоде начали появляться в соцсетях ближе к 13:55. Отмечалось, что из-за сильного ветра на улице сносит деревья, биотуалеты, ограждения, автобусные остановки и не только. В соцсетях уже появились первые фото последствий. В городе закрыли Парк Горького и Сокольники из-за непогоды. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Пресс-служба Гидрометцентра России прогнозирует сильный ветер на протяжении трех часов. На юго-востоке Москвы из-за урагана погиб рабочий на стройке, передают авторы telegram-канала «Осторожно новости». Отмечается, что ветром снесло ограждение, которое упало прямо на человека. От полученных травм мужчина скончался на месте в возрасте 62 лет. Подробности выясняет столичная прокуратура.