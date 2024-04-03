В Москве бушует «ураган», есть погибший: что известно к этому часу

В Москве закрыли Парк Горького из-за урагана
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Екатеринбург Попова Хохрякова упало дерево
Из-за урагана в Москве падают деревья (архивное фото) Фото:

В Москве отмечается аномально сильный ветер до 21 метров в секунду. Парки столицы закрываются в связи с неблагоприятной погодой. В связи с ураганом есть погибшие. Об этом сообщают очевидцы. URA.RU приводит всю известную информацию об урагане в Москве в настоящий момент.

Ветер 21 м/c

МЧС по Москве заранее 3 апреля разослало жителям города предупреждения о сильных порывах ветра, которые будут достигать 21 м/с. Горожанам советовали не выходить из дома без лишней необходимости.

Первые сообщения об аномальной погоде начали появляться в соцсетях ближе к 13:55. Отмечалось, что из-за сильного ветра на улице сносит деревья, биотуалеты, ограждения, автобусные остановки и не только.

Закрывают парки

В соцсетях уже появились первые фото последствий. В городе закрыли Парк Горького и Сокольники из-за непогоды. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Пресс-служба Гидрометцентра России прогнозирует сильный ветер на протяжении трех часов.

Есть погибший

На юго-востоке Москвы из-за урагана погиб рабочий на стройке, передают авторы telegram-канала «Осторожно новости». Отмечается, что ветром снесло ограждение, которое упало прямо на человека. От полученных травм мужчина скончался на месте в возрасте 62 лет. Подробности выясняет столичная прокуратура.

Из-за ветра обваливаются деревья
Из-за ветра обваливаются деревья

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В Москве отмечается аномально сильный ветер до 21 метров в секунду. Парки столицы закрываются в связи с неблагоприятной погодой. В связи с ураганом есть погибшие. Об этом сообщают очевидцы. URA.RU приводит всю известную информацию об урагане в Москве в настоящий момент. МЧС по Москве заранее 3 апреля разослало жителям города предупреждения о сильных порывах ветра, которые будут достигать 21 м/с. Горожанам советовали не выходить из дома без лишней необходимости. Первые сообщения об аномальной погоде начали появляться в соцсетях ближе к 13:55. Отмечалось, что из-за сильного ветра на улице сносит деревья, биотуалеты, ограждения, автобусные остановки и не только. В соцсетях уже появились первые фото последствий. В городе закрыли Парк Горького и Сокольники из-за непогоды. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Пресс-служба Гидрометцентра России прогнозирует сильный ветер на протяжении трех часов. На юго-востоке Москвы из-за урагана погиб рабочий на стройке, передают авторы telegram-канала «Осторожно новости». Отмечается, что ветром снесло ограждение, которое упало прямо на человека. От полученных травм мужчина скончался на месте в возрасте 62 лет. Подробности выясняет столичная прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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