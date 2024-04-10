Чувствительность зубов к горячему или холодному свидетельствует о наличии заболеваний, заявил эстетический стоматолог Армен Акопян. В чем опасность чувствительных зубов и что с этим делать — в материале URA.RU.
Почему стоит обратить внимание на чувствительные зубы
Здоровые зубы не реагируют на температурные изменения пищи и напитков. Если вы испытываете боль при употреблении горячего кофе или холодного мороженого, это может быть признаком начинающихся стоматологических проблем, например пульпита. При первых же симптомах следует обратиться к врачу, чтобы избежать более серьезных последствий, таких как потребность в протезировании или удалении нерва, сказал Армен Акопян в беседе с Пятым каналом.
Причины боли из-за горячего или холодного
Боль при воздействии холодного или горячего возникает из-за нарушения целостности эмали. Это может быть вызвано травмой, стираемостью эмали или развитием кариеса. Независимо от причины, одинаково реагируя на различные температурные раздражители, зубы отправляют сигнал о проблеме, которая требует внимания специалиста, подчеркнул эксперт.
Что произойдет, если игнорировать проблему
Откладывание визита к стоматологу и избегание определенных видов пищи только усугубит ситуацию. По словам Акопяна, дефект в зубе будет увеличиваться, что приведет к необходимости более сложного и дорогостоящего лечения.
Почему возникают проблемы с эмалью
Здоровье зубов зависит от следующих факторов:
- наследственность;
- экология;
- гигиена полости рта;
- питание;
- неправильный прикус;
- неровные зубы;
- частое отбеливание.
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