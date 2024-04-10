В чем опасность чувствительных зубов

Стоматолог Акопян: чувствительность зубов говорит о серьезных заболеваниях

10 апреля 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

При чувствительности зубов нужно обратиться к врачу, сказал стоматолог Армен Акопян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чувствительность зубов к горячему или холодному свидетельствует о наличии заболеваний, заявил эстетический стоматолог Армен Акопян. В чем опасность чувствительных зубов и что с этим делать — в материале URA.RU. Почему стоит обратить внимание на чувствительные зубы Здоровые зубы не реагируют на температурные изменения пищи и напитков. Если вы испытываете боль при употреблении горячего кофе или холодного мороженого, это может быть признаком начинающихся стоматологических проблем, например пульпита. При первых же симптомах следует обратиться к врачу, чтобы избежать более серьезных последствий, таких как потребность в протезировании или удалении нерва, сказал Армен Акопян в беседе с Пятым каналом. Причины боли из-за горячего или холодного Боль при воздействии холодного или горячего возникает из-за нарушения целостности эмали. Это может быть вызвано травмой, стираемостью эмали или развитием кариеса. Независимо от причины, одинаково реагируя на различные температурные раздражители, зубы отправляют сигнал о проблеме, которая требует внимания специалиста, подчеркнул эксперт. Что произойдет, если игнорировать проблему Откладывание визита к стоматологу и избегание определенных видов пищи только усугубит ситуацию. По словам Акопяна, дефект в зубе будет увеличиваться, что приведет к необходимости более сложного и дорогостоящего лечения. Почему возникают проблемы с эмалью Здоровье зубов зависит от следующих факторов: наследственность;

экология;

гигиена полости рта;

питание;

неправильный прикус;

неровные зубы;

частое отбеливание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чувствительность зубов к горячему или холодному свидетельствует о наличии заболеваний, заявил эстетический стоматолог Армен Акопян. В чем опасность чувствительных зубов и что с этим делать — в материале URA.RU. Здоровые зубы не реагируют на температурные изменения пищи и напитков. Если вы испытываете боль при употреблении горячего кофе или холодного мороженого, это может быть признаком начинающихся стоматологических проблем, например пульпита. При первых же симптомах следует обратиться к врачу, чтобы избежать более серьезных последствий, таких как потребность в протезировании или удалении нерва, сказал Армен Акопян в беседе с Пятым каналом. Боль при воздействии холодного или горячего возникает из-за нарушения целостности эмали. Это может быть вызвано травмой, стираемостью эмали или развитием кариеса. Независимо от причины, одинаково реагируя на различные температурные раздражители, зубы отправляют сигнал о проблеме, которая требует внимания специалиста, подчеркнул эксперт. Откладывание визита к стоматологу и избегание определенных видов пищи только усугубит ситуацию. По словам Акопяна, дефект в зубе будет увеличиваться, что приведет к необходимости более сложного и дорогостоящего лечения. Здоровье зубов зависит от следующих факторов: