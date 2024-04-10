Журналисты ВГТРК попали под обстрел ВСУ, оператор получил ранение

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Обстрелы Донецка. Донецк, обстрел
Журналисты попали под обстрел в Кременной (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел ВСУ в районе Кременной в ЛНР. Об этом сообщил источник «Известий».

«Группа ВГТРК попала под обстрел со стороны ВСУ в районе Кременной. Оператор получил ранение», — передают «Известия».

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Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел ВСУ в районе Кременной в ЛНР. Об этом сообщил источник «Известий». «Группа ВГТРК попала под обстрел со стороны ВСУ в районе Кременной. Оператор получил ранение», — передают «Известия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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