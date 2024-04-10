Журналисты ВГТРК попали под обстрел ВСУ, оператор получил ранение

Журналисты попали под обстрел в Кременной (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел ВСУ в районе Кременной в ЛНР. Об этом сообщил источник «Известий».
«Группа ВГТРК попала под обстрел со стороны ВСУ в районе Кременной. Оператор получил ранение», — передают «Известия».
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