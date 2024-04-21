В Кургане паводковыми водами затопило заправку на трассе в сторону Тюмени. Въезд на территорию АЗС закрыт дамбой из мешков с глиной, передает корреспондент URA.RU.
«АЗС „Газпромнефть“ на выезде из Кургана в Тюмень полностью в воде. Заправка не работает, людей нет. Также ее территория забаррикадирована мешками с глиной, чтобы вода не выходила на дорогу», — передает корреспондент.
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В Кургане паводковыми водами затопило заправку на трассе в сторону Тюмени. Въезд на территорию АЗС закрыт дамбой из мешков с глиной, передает корреспондент URA.RU. «АЗС „Газпромнефть“ на выезде из Кургана в Тюмень полностью в воде. Заправка не работает, людей нет. Также ее территория забаррикадирована мешками с глиной, чтобы вода не выходила на дорогу», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что из-за паводка ограничили движение на двух отрезках федеральной трассы «Иртыш» в черте Кургана и в сторону Тюмени. Подробнее о паводке в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.