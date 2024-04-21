В Кургане затопило заправку на выезде в Тюмень. Фото, видео

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В Кургане заправка ушла под воду
В Кургане заправка ушла под воду Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане паводковыми водами затопило заправку на трассе в сторону Тюмени. Въезд на территорию АЗС закрыт дамбой из мешков с глиной, передает корреспондент URA.RU.

«АЗС „Газпромнефть“ на выезде из Кургана в Тюмень полностью в воде. Заправка не работает, людей нет. Также ее территория забаррикадирована мешками с глиной, чтобы вода не выходила на дорогу», — передает корреспондент.

Ранее URA.RU писало, что из-за паводка ограничили движение на двух отрезках федеральной трассы «Иртыш» в черте Кургана и в сторону Тюмени. Подробнее о паводке в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.

АЗС Газпромнефть. Курган
На выезде из Кургана в Тюмень паводком затопило АЗС
Фото:
АЗС Газпромнефть. Курган
Из-за затопления заправка «Газпромнефть» не работает
Фото:
АЗС Газпромнефть. Курган
Территория АЗС завалена мешками с глиной
Фото:
АЗС Газпромнефть. Курган
Дамба из мешков идет по краю автодороги «Иртыш»
Фото:

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В Кургане паводковыми водами затопило заправку на трассе в сторону Тюмени. Въезд на территорию АЗС закрыт дамбой из мешков с глиной, передает корреспондент URA.RU. «АЗС „Газпромнефть“ на выезде из Кургана в Тюмень полностью в воде. Заправка не работает, людей нет. Также ее территория забаррикадирована мешками с глиной, чтобы вода не выходила на дорогу», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что из-за паводка ограничили движение на двух отрезках федеральной трассы «Иртыш» в черте Кургана и в сторону Тюмени. Подробнее о паводке в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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