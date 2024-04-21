В Кургане затопило заправку на выезде в Тюмень. Фото, видео

21 апреля 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

В Кургане заправка ушла под воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане паводковыми водами затопило заправку на трассе в сторону Тюмени. Въезд на территорию АЗС закрыт дамбой из мешков с глиной, передает корреспондент URA.RU. «АЗС „Газпромнефть“ на выезде из Кургана в Тюмень полностью в воде. Заправка не работает, людей нет. Также ее территория забаррикадирована мешками с глиной, чтобы вода не выходила на дорогу», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что из-за паводка ограничили движение на двух отрезках федеральной трассы «Иртыш» в черте Кургана и в сторону Тюмени. Подробнее о паводке в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства. На выезде из Кургана в Тюмень паводком затопило АЗС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за затопления заправка «Газпромнефть» не работает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Территория АЗС завалена мешками с глиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дамба из мешков идет по краю автодороги «Иртыш» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане паводковыми водами затопило заправку на трассе в сторону Тюмени. Въезд на территорию АЗС закрыт дамбой из мешков с глиной, передает корреспондент URA.RU. «АЗС „Газпромнефть“ на выезде из Кургана в Тюмень полностью в воде. Заправка не работает, людей нет. Также ее территория забаррикадирована мешками с глиной, чтобы вода не выходила на дорогу», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что из-за паводка ограничили движение на двух отрезках федеральной трассы «Иртыш» в черте Кургана и в сторону Тюмени. Подробнее о паводке в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.