В деле студента из Йемена, домогавшегося екатеринбурженок, появился новый эпизод

Иностранец выслеживал привлекательных женщин и хватал за интимные места (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В деле студента из Йемена, который учится в Уральском медицинском университете, появился новый эпизод. Осенью прошлого года парень схватил екатеринбурженку за половые органы. Об этом инциденте стало известно только сейчас, возбуждено уголовное дело, объяснил URA.RU источник, близкий к следствию.

«В октябре 2023 года студент третьего курса УГМУ, уроженец Республики Йемен, заметил на улице Гурзуфской женщину, которая шла впереди него. Он догнал ее, просунул руку между ног горожанки, схватил за половые органы и ягодицы и крепко сжал. Потерпевшая испытала физическую боль», — описал те события собеседник.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского управления СКР воздержались от комментария по теме.

Выходец из Йемена попал в поле зрения силовиков полгода назад, когда приставал к 17-летней школьнице. Позже еще пять екатеринбурженок пожаловались на его домогательства. Сейчас 22-летний парень содержится под арестом.