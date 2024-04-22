Путин пообещал выход на азиатские рынки

Путин пообещал партнерам по БАМ и Транссибу выход на рынки Восточной Азии

22 апреля 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Путин отметил, что выход партнеров РФ на азиатские рынки важен для укрепления связанности страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин совместно с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече с ветеранами-строителями БАМа сообщил, что партнеры России по модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей выйдут на рынки Восточной Азии. «Готовы предложить нашим партнерам выход на быстро растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил Путин на встрече с Алиевым и ветеранами-строителями. Он добавил, что для осуществления этого на базе передовых технологий будут реализованы планы по ускорению обновления Транссибирской магистрали, БАМа и развития полигона железных дорог на восточной территории. Путин подчеркнул значимость этих планов для укрепления связанности страны и усиления ее политического и экономического суверенитета. Россия также приглашает к участию в развитии международного транспортного коридора «Север — Юг» все заинтересованные страны. По словам главы России, этот коридор должен стать примером самой обширной международной кооперации, как и БАМ. Ранее московский завод пива и безалкогольных напитков «Очаково» получил сертификат соответствия продукции стандартам и требованиям «Халяль». В связи с этим предприятие может поставлять продукцию в страны Аравийского полуострова. Гендиректор «Очаково» Юрий Антонов отметил, что халяль-продукция является важным направлением экспортной политики завода. По его словам, рынки арабско-мусульманского региона и Средней и Юго-Восточной Азии заинтересованы в продукции «Очаково», пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин совместно с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече с ветеранами-строителями БАМа сообщил, что партнеры России по модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей выйдут на рынки Восточной Азии. «Готовы предложить нашим партнерам выход на быстро растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил Путин на встрече с Алиевым и ветеранами-строителями. Он добавил, что для осуществления этого на базе передовых технологий будут реализованы планы по ускорению обновления Транссибирской магистрали, БАМа и развития полигона железных дорог на восточной территории. Путин подчеркнул значимость этих планов для укрепления связанности страны и усиления ее политического и экономического суверенитета. Россия также приглашает к участию в развитии международного транспортного коридора «Север — Юг» все заинтересованные страны. По словам главы России, этот коридор должен стать примером самой обширной международной кооперации, как и БАМ. Ранее московский завод пива и безалкогольных напитков «Очаково» получил сертификат соответствия продукции стандартам и требованиям «Халяль». В связи с этим предприятие может поставлять продукцию в страны Аравийского полуострова. Гендиректор «Очаково» Юрий Антонов отметил, что халяль-продукция является важным направлением экспортной политики завода. По его словам, рынки арабско-мусульманского региона и Средней и Юго-Восточной Азии заинтересованы в продукции «Очаково», пишет «Национальная служба новостей».