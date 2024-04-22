Путин пообещал выход на азиатские рынки

Путин пообещал партнерам по БАМ и Транссибу выход на рынки Восточной Азии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир, топ
Путин отметил, что выход партнеров РФ на азиатские рынки важен для укрепления связанности страны Фото:

Президент РФ Владимир Путин совместно с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече с ветеранами-строителями БАМа сообщил, что партнеры России по модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей выйдут на рынки Восточной Азии.

«Готовы предложить нашим партнерам выход на быстро растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил Путин на встрече с Алиевым и ветеранами-строителями. Он добавил, что для осуществления этого на базе передовых технологий будут реализованы планы по ускорению обновления Транссибирской магистрали, БАМа и развития полигона железных дорог на восточной территории.

Путин подчеркнул значимость этих планов для укрепления связанности страны и усиления ее политического и экономического суверенитета. Россия также приглашает к участию в развитии международного транспортного коридора «Север — Юг» все заинтересованные страны. По словам главы России, этот коридор должен стать примером самой обширной международной кооперации, как и БАМ.

Ранее московский завод пива и безалкогольных напитков «Очаково» получил сертификат соответствия продукции стандартам и требованиям «Халяль». В связи с этим предприятие может поставлять продукцию в страны Аравийского полуострова. Гендиректор «Очаково» Юрий Антонов отметил, что халяль-продукция является важным направлением экспортной политики завода. По его словам, рынки арабско-мусульманского региона и Средней и Юго-Восточной Азии заинтересованы в продукции «Очаково», пишет «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин совместно с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече с ветеранами-строителями БАМа сообщил, что партнеры России по модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей выйдут на рынки Восточной Азии. «Готовы предложить нашим партнерам выход на быстро растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил Путин на встрече с Алиевым и ветеранами-строителями. Он добавил, что для осуществления этого на базе передовых технологий будут реализованы планы по ускорению обновления Транссибирской магистрали, БАМа и развития полигона железных дорог на восточной территории. Путин подчеркнул значимость этих планов для укрепления связанности страны и усиления ее политического и экономического суверенитета. Россия также приглашает к участию в развитии международного транспортного коридора «Север — Юг» все заинтересованные страны. По словам главы России, этот коридор должен стать примером самой обширной международной кооперации, как и БАМ. Ранее московский завод пива и безалкогольных напитков «Очаково» получил сертификат соответствия продукции стандартам и требованиям «Халяль». В связи с этим предприятие может поставлять продукцию в страны Аравийского полуострова. Гендиректор «Очаково» Юрий Антонов отметил, что халяль-продукция является важным направлением экспортной политики завода. По его словам, рынки арабско-мусульманского региона и Средней и Юго-Восточной Азии заинтересованы в продукции «Очаково», пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...