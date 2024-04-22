Путин пообещал выход на азиатские рынки

Президент РФ Владимир Путин совместно с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече с ветеранами-строителями БАМа сообщил, что партнеры России по модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей выйдут на рынки Восточной Азии.
«Готовы предложить нашим партнерам выход на быстро растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил Путин на встрече с Алиевым и ветеранами-строителями. Он добавил, что для осуществления этого на базе передовых технологий будут реализованы планы по ускорению обновления Транссибирской магистрали, БАМа и развития полигона железных дорог на восточной территории.
Путин подчеркнул значимость этих планов для укрепления связанности страны и усиления ее политического и экономического суверенитета. Россия также приглашает к участию в развитии международного транспортного коридора «Север — Юг» все заинтересованные страны. По словам главы России, этот коридор должен стать примером самой обширной международной кооперации, как и БАМ.
Ранее московский завод пива и безалкогольных напитков «Очаково» получил сертификат соответствия продукции стандартам и требованиям «Халяль». В связи с этим предприятие может поставлять продукцию в страны Аравийского полуострова. Гендиректор «Очаково» Юрий Антонов отметил, что халяль-продукция является важным направлением экспортной политики завода. По его словам, рынки арабско-мусульманского региона и Средней и Юго-Восточной Азии заинтересованы в продукции «Очаково», пишет «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.