«Фонтанка»: в Петербурге задержали сотрудника МВД из Чечни из-за больших зрачков

27 апреля 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

В Санкт-Петербурге задержан сотрудник МВД из-за нервозности и больших зрачков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Санкт-Петербурге задержали сотрудника МВД из Чеченской Республики. Он привлек внимание своих коллег нервозностью и широкими зрачками. Об этом сообщила «Фонтанка». «37-летний мужчина шатался, нервничал и изменился в лице. Он не понимал, куда идет, а в расширенных зрачках патрульные могли увидеть свое отражение <…> Его доставили в 33 отдел полиции, где провели досмотр. В присутствии понятых из кармана джинсов доставленного был извлечен сверток», — отметила петербургская газета. При мужчине было удостоверение сотрудника МВД и ветерана боевых действий. Издание заявляет, что при обыске у задержанного нашли при себе был пистолет и две пластинки таблеток. Изъятые вещи направили на экспертизу. URA.RU направило запросы в МВД по Чеченской Республике и по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге задержали сотрудника МВД из Чеченской Республики. Он привлек внимание своих коллег нервозностью и широкими зрачками. Об этом сообщила «Фонтанка». «37-летний мужчина шатался, нервничал и изменился в лице. Он не понимал, куда идет, а в расширенных зрачках патрульные могли увидеть свое отражение <…> Его доставили в 33 отдел полиции, где провели досмотр. В присутствии понятых из кармана джинсов доставленного был извлечен сверток», — отметила петербургская газета. При мужчине было удостоверение сотрудника МВД и ветерана боевых действий. Издание заявляет, что при обыске у задержанного нашли при себе был пистолет и две пластинки таблеток. Изъятые вещи направили на экспертизу. URA.RU направило запросы в МВД по Чеченской Республике и по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.