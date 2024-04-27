«Фонтанка»: в Петербурге задержали сотрудника МВД из Чечни из-за больших зрачков

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Полиция и ДПС. Тюмень, полицейские, мвд, полиция, мвд рф, сотрудники полиции, мвд россии, наряд полиции
В Санкт-Петербурге задержан сотрудник МВД из-за нервозности и больших зрачков Фото:

В Санкт-Петербурге задержали сотрудника МВД из Чеченской Республики. Он привлек внимание своих коллег нервозностью и широкими зрачками. Об этом сообщила «Фонтанка».

«37-летний мужчина шатался, нервничал и изменился в лице. Он не понимал, куда идет, а в расширенных зрачках патрульные могли увидеть свое отражение <…> Его доставили в 33 отдел полиции, где провели досмотр. В присутствии понятых из кармана джинсов доставленного был извлечен сверток», — отметила петербургская газета. При мужчине было удостоверение сотрудника МВД и ветерана боевых действий.

Издание заявляет, что при обыске у задержанного нашли при себе был пистолет и две пластинки таблеток. Изъятые вещи направили на экспертизу.

URA.RU направило запросы в МВД по Чеченской Республике и по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.

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В Санкт-Петербурге задержали сотрудника МВД из Чеченской Республики. Он привлек внимание своих коллег нервозностью и широкими зрачками. Об этом сообщила «Фонтанка». «37-летний мужчина шатался, нервничал и изменился в лице. Он не понимал, куда идет, а в расширенных зрачках патрульные могли увидеть свое отражение <…> Его доставили в 33 отдел полиции, где провели досмотр. В присутствии понятых из кармана джинсов доставленного был извлечен сверток», — отметила петербургская газета. При мужчине было удостоверение сотрудника МВД и ветерана боевых действий. Издание заявляет, что при обыске у задержанного нашли при себе был пистолет и две пластинки таблеток. Изъятые вещи направили на экспертизу. URA.RU направило запросы в МВД по Чеченской Республике и по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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