Рябков сообщил подробности об отъезде посла США Трейси из России

Рябков: посол Трейси покинула РФ до решения вопроса о приглашении на инаугурацию

Присутствие Трейси не будет предусмотрено на церемонии инаугурации, заявил Сергей Рябков Фото: Наумов Роман © URA.RU

Посол США в РФ Линн Трейси покинула территорию Российской Федерации на некоторое время, и ее участие в инаугурации президента России Владимира Путина не предвидится. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Да, насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время из России», — отметил Рябков в эфире Первого канала. Он также уточнил, что на церемонии инаугурации президента РФ не ожидается присутствия Трейси.

Инаугурация президента Владимира Путина состоится в полдень 7 мая. URA.RU ведет онлайн-трансляцию церемонии.