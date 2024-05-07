Рябков сообщил подробности об отъезде посла США Трейси из России

Рябков: посол Трейси покинула РФ до решения вопроса о приглашении на инаугурацию
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Обстановка у храма во время прощания с Навальным Алексеем. Москва, трейси линн
Присутствие Трейси не будет предусмотрено на церемонии инаугурации, заявил Сергей Рябков Фото:

Посол США в РФ Линн Трейси покинула территорию Российской Федерации на некоторое время, и ее участие в инаугурации президента России Владимира Путина не предвидится. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Да, насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время из России», — отметил Рябков в эфире Первого канала. Он также уточнил, что на церемонии инаугурации президента РФ не ожидается присутствия Трейси.

Инаугурация президента Владимира Путина состоится в полдень 7 мая. URA.RU ведет онлайн-трансляцию церемонии.

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Посол США в РФ Линн Трейси покинула территорию Российской Федерации на некоторое время, и ее участие в инаугурации президента России Владимира Путина не предвидится. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. «Да, насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время из России», — отметил Рябков в эфире Первого канала. Он также уточнил, что на церемонии инаугурации президента РФ не ожидается присутствия Трейси. Инаугурация президента Владимира Путина состоится в полдень 7 мая. URA.RU ведет онлайн-трансляцию церемонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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