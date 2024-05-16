RT: украинские агенты пытались взорвать железную дорогу в Крыму. Видео

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В Крыму предотвратили теракт на железнодорожных путях
В Крыму предотвратили теракт на железнодорожных путях Фото:

ФСБ заявила о предотвращении теракта на территории Крыма. По данным ведомства, двое агентов из Украины планировали взрыв на железнодорожных путях.

"Двое украинских агентов планировали устроить взрыв на железной дороге", — заявили в ФСБ. Слова передает RT.  

Ранее агента СБУ осудили в Москве на 25 лет за шпионаж и подготовку теракта, передает телеканал 360. Дело рассматривали в закрытом режиме из-за наличия секретных материалов.

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ФСБ заявила о предотвращении теракта на территории Крыма. По данным ведомства, двое агентов из Украины планировали взрыв на железнодорожных путях. "Двое украинских агентов планировали устроить взрыв на железной дороге", — заявили в ФСБ. Слова передает RT.   Ранее агента СБУ осудили в Москве на 25 лет за шпионаж и подготовку теракта, передает телеканал 360. Дело рассматривали в закрытом режиме из-за наличия секретных материалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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