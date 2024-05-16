В Крыму предотвратили теракт на железнодорожных путях
ФСБ заявила о предотвращении теракта на территории Крыма. По данным ведомства, двое агентов из Украины планировали взрыв на железнодорожных путях.
"Двое украинских агентов планировали устроить взрыв на железной дороге", — заявили в ФСБ. Слова передает RT.
Ранее агента СБУ осудили в Москве на 25 лет за шпионаж и подготовку теракта, передает телеканал 360. Дело рассматривали в закрытом режиме из-за наличия секретных материалов.
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