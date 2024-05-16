Появились кадры уничтожения командного пункта ВСУ в харьковской области с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Видео опубликовало Министерство обороны России.
«Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны. Уточняется, что также были уничтожены склад боеприпасов и порядка 50 украинских боевиков.
Армия России за три дня освободила уже около десяти населенных пунктов при наступлении на харьковском направлении. Недавно в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили под Харьковом подразделения националистического формирования «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») и «Иностранного легиона» в районах Дергачей, Липцов и Волчанска.
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