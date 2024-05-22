Hurriyet сообщает о «темных сторонах» истории с крушением вертолета Раиси

Hurriyet: гибель Раиси может быть выгодна Израилю
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Существует множество вопросов в истории крушения вертолета Ибрахима Раиси, пишет Hurriyet.
Существует множество вопросов в истории крушения вертолета Ибрахима Раиси, пишет Hurriyet. Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

В истории крушения вертолета, в котором погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, есть "темные стороны". Турецкая газета Hurriyet пишет, что крушение может быть выгодно Израилю.

"В крушении вертолета есть темные стороны. Их необходимо прояснить", — говорится в материале. Там добавили, что каждый инцидент, дестабилизирующий Иран, выгоден Израилю, и не исключено, что Израиль мог быть причастен к этой трагедии. Однако в крушении вертолета есть много непонятных деталей, которые необходимо прояснить.

Автор материала интересуется, почему на вертолете президента Ирана не было установлено устройство аварийного радиомаячка, способное ускорить поиски после катастрофы. Он также задает вопрос о том, почему пилот вертолета с президентом Раиси на борту не изменил маршрут, в отличие от экипажей других вертолетов, достигших района с плохими погодными условиями, и был ли диалог между ними относительно изменения маршрута.

Важным моментом является факт, что Раиси летел не на президентском вертолете, а на вертолете иранского Красного Полумесяца, и автор задается вопросом, не могло ли это быть сделано для скрытия гибели Раиси до окончательного подтверждения. Издание также поднимает вопрос о происхождении пожара в кабине пилотов — возможно ли, что он был вызван диверсией, взрывчаткой или легковоспламеняющимся веществом.

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В истории крушения вертолета, в котором погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, есть "темные стороны". Турецкая газета Hurriyet пишет, что крушение может быть выгодно Израилю. "В крушении вертолета есть темные стороны. Их необходимо прояснить", — говорится в материале. Там добавили, что каждый инцидент, дестабилизирующий Иран, выгоден Израилю, и не исключено, что Израиль мог быть причастен к этой трагедии. Однако в крушении вертолета есть много непонятных деталей, которые необходимо прояснить. Автор материала интересуется, почему на вертолете президента Ирана не было установлено устройство аварийного радиомаячка, способное ускорить поиски после катастрофы. Он также задает вопрос о том, почему пилот вертолета с президентом Раиси на борту не изменил маршрут, в отличие от экипажей других вертолетов, достигших района с плохими погодными условиями, и был ли диалог между ними относительно изменения маршрута. Важным моментом является факт, что Раиси летел не на президентском вертолете, а на вертолете иранского Красного Полумесяца, и автор задается вопросом, не могло ли это быть сделано для скрытия гибели Раиси до окончательного подтверждения. Издание также поднимает вопрос о происхождении пожара в кабине пилотов — возможно ли, что он был вызван диверсией, взрывчаткой или легковоспламеняющимся веществом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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