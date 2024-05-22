Смирнов: ВСУ обстреляли 15 деревень и сел в Курской области

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины атаковали 15 деревень, сел и населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов. Он отметил, что ч украинских коптеров были сброшены взрывные устройства.

« В течение дня обстреливались деревня Милаевка Беловского района, села Попово-Лежачи и Волфино, поселки Теткино, Новый Путь и Медвежье Глушковского района, пункты пропуска „Теткино“ и „Суджа“, деревни Спальное и Куриловка, села Гуево и Горналь Суджанского района, села Гордеевка и Троицкое, деревня Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал», — написал Смирнов в telegram-канале. Он сообщил, что в результате атаки в селе Гордеевка была повреждена линия электропередачи. Также Смирнов заявил, что с украинских коптеров были взрывные устройства в селах Любимовка и Гордеевка Кореневского района, селе Гуево Суджанского района. Обошлось без пострадавших.

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Вооруженные силы Украины атаковали 15 деревень, сел и населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов. Он отметил, что ч украинских коптеров были сброшены взрывные устройства. « В течение дня обстреливались деревня Милаевка Беловского района, села Попово-Лежачи и Волфино, поселки Теткино, Новый Путь и Медвежье Глушковского района, пункты пропуска „Теткино“ и „Суджа“, деревни Спальное и Куриловка, села Гуево и Горналь Суджанского района, села Гордеевка и Троицкое, деревня Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал», — написал Смирнов в telegram-канале. Он сообщил, что в результате атаки в селе Гордеевка была повреждена линия электропередачи. Также Смирнов заявил, что с украинских коптеров были взрывные устройства в селах Любимовка и Гордеевка Кореневского района, селе Гуево Суджанского района. Обошлось без пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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