Смирнов: ВСУ обстреляли 15 деревень и сел в Курской области

22 мая 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины атаковали 15 деревень, сел и населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов. Он отметил, что ч украинских коптеров были сброшены взрывные устройства. « В течение дня обстреливались деревня Милаевка Беловского района, села Попово-Лежачи и Волфино, поселки Теткино, Новый Путь и Медвежье Глушковского района, пункты пропуска „Теткино“ и „Суджа“, деревни Спальное и Куриловка, села Гуево и Горналь Суджанского района, села Гордеевка и Троицкое, деревня Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал», — написал Смирнов в telegram-канале. Он сообщил, что в результате атаки в селе Гордеевка была повреждена линия электропередачи. Также Смирнов заявил, что с украинских коптеров были взрывные устройства в селах Любимовка и Гордеевка Кореневского района, селе Гуево Суджанского района. Обошлось без пострадавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины атаковали 15 деревень, сел и населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов. Он отметил, что ч украинских коптеров были сброшены взрывные устройства. « В течение дня обстреливались деревня Милаевка Беловского района, села Попово-Лежачи и Волфино, поселки Теткино, Новый Путь и Медвежье Глушковского района, пункты пропуска „Теткино“ и „Суджа“, деревни Спальное и Куриловка, села Гуево и Горналь Суджанского района, села Гордеевка и Троицкое, деревня Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал», — написал Смирнов в telegram-канале. Он сообщил, что в результате атаки в селе Гордеевка была повреждена линия электропередачи. Также Смирнов заявил, что с украинских коптеров были взрывные устройства в селах Любимовка и Гордеевка Кореневского района, селе Гуево Суджанского района. Обошлось без пострадавших.