Президент «Норникеля» Потанин высказался в пользу увеличения налога на прибыль

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Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024. Нижний Новгород, потанин владимир
Владимир Потанин отметил, что увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами — это правильно Фото:

Должен быть увеличен налог на прибыль, вместо сборов и одноразовых платежей. Об этом заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он также поддержал увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами.

«Как предприниматель — выступаю за увеличение налога на прибыль вместо сборов и одноразовых платежей. Государству необходимы сейчас дополнительные доходы, и лучше их получать через рост налога на прибыль», — заявил Владимир Потанин в интервью ТАСС. Он отметил, что увеличение налога распределит нагрузку между компаниями по всей стране.

Еще он высказался за увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами. По его словам, это позволит справедливо и адекватно перераспределить налоговое бремя на более обеспеченных россиян.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал подробности изменения в налоговой системе. Он отметил, что доходы от изменений будут направлены на увеличение социальных выплат, а также на поддержку социальной инфраструктуры. Еще Силуанов высказался в пользу отмены НДФЛ для участников спецоперации. Подробности — в материале URA.RU.

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Должен быть увеличен налог на прибыль, вместо сборов и одноразовых платежей. Об этом заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он также поддержал увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами. «Как предприниматель — выступаю за увеличение налога на прибыль вместо сборов и одноразовых платежей. Государству необходимы сейчас дополнительные доходы, и лучше их получать через рост налога на прибыль», — заявил Владимир Потанин в интервью ТАСС. Он отметил, что увеличение налога распределит нагрузку между компаниями по всей стране. Еще он высказался за увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами. По его словам, это позволит справедливо и адекватно перераспределить налоговое бремя на более обеспеченных россиян. Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал подробности изменения в налоговой системе. Он отметил, что доходы от изменений будут направлены на увеличение социальных выплат, а также на поддержку социальной инфраструктуры. Еще Силуанов высказался в пользу отмены НДФЛ для участников спецоперации. Подробности — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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