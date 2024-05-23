Президент «Норникеля» Потанин высказался в пользу увеличения налога на прибыль

23 мая 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Владимир Потанин отметил, что увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами — это правильно Фото: Роман Наумов © URA.RU Должен быть увеличен налог на прибыль, вместо сборов и одноразовых платежей. Об этом заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он также поддержал увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами. «Как предприниматель — выступаю за увеличение налога на прибыль вместо сборов и одноразовых платежей. Государству необходимы сейчас дополнительные доходы, и лучше их получать через рост налога на прибыль», — заявил Владимир Потанин в интервью ТАСС. Он отметил, что увеличение налога распределит нагрузку между компаниями по всей стране. Еще он высказался за увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами. По его словам, это позволит справедливо и адекватно перераспределить налоговое бремя на более обеспеченных россиян. Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал подробности изменения в налоговой системе. Он отметил, что доходы от изменений будут направлены на увеличение социальных выплат, а также на поддержку социальной инфраструктуры. Еще Силуанов высказался в пользу отмены НДФЛ для участников спецоперации. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Должен быть увеличен налог на прибыль, вместо сборов и одноразовых платежей. Об этом заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он также поддержал увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами. «Как предприниматель — выступаю за увеличение налога на прибыль вместо сборов и одноразовых платежей. Государству необходимы сейчас дополнительные доходы, и лучше их получать через рост налога на прибыль», — заявил Владимир Потанин в интервью ТАСС. Он отметил, что увеличение налога распределит нагрузку между компаниями по всей стране. Еще он высказался за увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами. По его словам, это позволит справедливо и адекватно перераспределить налоговое бремя на более обеспеченных россиян. Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал подробности изменения в налоговой системе. Он отметил, что доходы от изменений будут направлены на увеличение социальных выплат, а также на поддержку социальной инфраструктуры. Еще Силуанов высказался в пользу отмены НДФЛ для участников спецоперации. Подробности — в материале URA.RU.