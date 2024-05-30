Власти Словении признали Палестину независимым государством

30 мая 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Словения признала независимость Палестины Фото: Li Muzi/Zuma/TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Власти Словении признали суверенитет и независимость Палестины как государства. Соответствующее решение уже представлено Национальному собранию страны. Об этом сообщает МИД Словении. «Сегодня правительство Словении приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины», — передает МИД в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). Это решение было представлено Национальному собранию. Признание суверенитета Палестины подтверждает роль словенской стороны в Совете Безопасности ООН как гарант мира. Также это подтверждает позицию, по которой решение войны на Ближнем Востоке может быть достигнуто через признание независимости Палестины. Новость по теме Какие страны признали независимость Палестины: три государства пополнили список Ранее Испания признала Палестину как государство со столицей, находящейся в Восточном Иерусалиме. Министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что подобное решение является единственным верным для решения ближневосточного конфликта. Кроме того, первый министр Шотландии Джон Суинни обратился к правительству Великобритании с просьбой признать независимость Палестины. При отказе он пригрозил инициировать обязательное голосование в парламенте, пишет Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Словении признали суверенитет и независимость Палестины как государства. Соответствующее решение уже представлено Национальному собранию страны. Об этом сообщает МИД Словении. «Сегодня правительство Словении приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины», — передает МИД в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). Это решение было представлено Национальному собранию. Признание суверенитета Палестины подтверждает роль словенской стороны в Совете Безопасности ООН как гарант мира. Также это подтверждает позицию, по которой решение войны на Ближнем Востоке может быть достигнуто через признание независимости Палестины. Ранее Испания признала Палестину как государство со столицей, находящейся в Восточном Иерусалиме. Министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что подобное решение является единственным верным для решения ближневосточного конфликта. Кроме того, первый министр Шотландии Джон Суинни обратился к правительству Великобритании с просьбой признать независимость Палестины. При отказе он пригрозил инициировать обязательное голосование в парламенте, пишет Pravda.Ru.