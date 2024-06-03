Baza: в Курской области семья на машине подорвалась на неизвестном устройстве

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Инцидент произошел рядом с украинской границей, сообщают СМИ (архивное фото) Фото:

Семья подорвалась на неизвестном устройстве во время поездки на машине в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Произошел взрыв, уничтоживший машину. Члены семьи, среди которых подросток 15 лет, получили ожоги, рваные раны и осколочные ранения, их госпитализировали в Рыльскую больницу», — говорится в публикации.

Отмечается, что взрыв произошел 2 июня на трассе между селом Козино и поселком Купец. Козино располагается рядом с украинской границей. По предварительной информации, семья наехала на предмет, похожий на пакет.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Курской области. Ответ ожидается.

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Семья подорвалась на неизвестном устройстве во время поездки на машине в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Произошел взрыв, уничтоживший машину. Члены семьи, среди которых подросток 15 лет, получили ожоги, рваные раны и осколочные ранения, их госпитализировали в Рыльскую больницу», — говорится в публикации. Отмечается, что взрыв произошел 2 июня на трассе между селом Козино и поселком Купец. Козино располагается рядом с украинской границей. По предварительной информации, семья наехала на предмет, похожий на пакет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Курской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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