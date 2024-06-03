Baza: в Курской области семья на машине подорвалась на неизвестном устройстве

03 июня 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел рядом с украинской границей, сообщают СМИ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семья подорвалась на неизвестном устройстве во время поездки на машине в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Произошел взрыв, уничтоживший машину. Члены семьи, среди которых подросток 15 лет, получили ожоги, рваные раны и осколочные ранения, их госпитализировали в Рыльскую больницу», — говорится в публикации. Отмечается, что взрыв произошел 2 июня на трассе между селом Козино и поселком Купец. Козино располагается рядом с украинской границей. По предварительной информации, семья наехала на предмет, похожий на пакет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Курской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья подорвалась на неизвестном устройстве во время поездки на машине в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Произошел взрыв, уничтоживший машину. Члены семьи, среди которых подросток 15 лет, получили ожоги, рваные раны и осколочные ранения, их госпитализировали в Рыльскую больницу», — говорится в публикации. Отмечается, что взрыв произошел 2 июня на трассе между селом Козино и поселком Купец. Козино располагается рядом с украинской границей. По предварительной информации, семья наехала на предмет, похожий на пакет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Курской области. Ответ ожидается.