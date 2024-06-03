Baza: в Курской области семья на машине подорвалась на неизвестном устройстве

Семья подорвалась на неизвестном устройстве во время поездки на машине в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Произошел взрыв, уничтоживший машину. Члены семьи, среди которых подросток 15 лет, получили ожоги, рваные раны и осколочные ранения, их госпитализировали в Рыльскую больницу», — говорится в публикации.
Отмечается, что взрыв произошел 2 июня на трассе между селом Козино и поселком Купец. Козино располагается рядом с украинской границей. По предварительной информации, семья наехала на предмет, похожий на пакет.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Курской области. Ответ ожидается.
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