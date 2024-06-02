02 июня 2024

После ЧП в городском фонтане мэрия Перми посоветовала не гулять по нему босиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Бегать по фонтану босиком нельзя
Бегать по фонтану босиком нельзя Фото:

Фонтан, в котором девочке оторвало палец, исправен, заявили в мэрии Перми. Чиновники также напомнили, что ходить по чаше фонтана нужно в обуви.

«Фонтан находится в нормативном состоянии, 2 июня он также находился в нормативном состоянии. Гуляя в чаше фонтана, необходимо быть осторожнее, соблюдать правила безопасности и находиться в обуви, лучше на плоской нескользящей подошве. По водосточным решеткам бегать нельзя», — сообщили в мэрии сайту perm.aif.ru.

Ранее URA.RU рассказывало, что 2 июня девочка, игравшая в фонтане на эспланаде в Перми, получила травму. В соцсетях сообщалось, что ей оторвало палец. Ребенок госпитализирован. В случившемся разбирается полиция и следственный комитет.

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Фонтан, в котором девочке оторвало палец, исправен, заявили в мэрии Перми. Чиновники также напомнили, что ходить по чаше фонтана нужно в обуви. «Фонтан находится в нормативном состоянии, 2 июня он также находился в нормативном состоянии. Гуляя в чаше фонтана, необходимо быть осторожнее, соблюдать правила безопасности и находиться в обуви, лучше на плоской нескользящей подошве. По водосточным решеткам бегать нельзя», — сообщили в мэрии сайту perm.aif.ru. Ранее URA.RU рассказывало, что 2 июня девочка, игравшая в фонтане на эспланаде в Перми, получила травму. В соцсетях сообщалось, что ей оторвало палец. Ребенок госпитализирован. В случившемся разбирается полиция и следственный комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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