После ЧП в городском фонтане мэрия Перми посоветовала не гулять по нему босиком

Фонтан, в котором девочке оторвало палец, исправен, заявили в мэрии Перми. Чиновники также напомнили, что ходить по чаше фонтана нужно в обуви.
«Фонтан находится в нормативном состоянии, 2 июня он также находился в нормативном состоянии. Гуляя в чаше фонтана, необходимо быть осторожнее, соблюдать правила безопасности и находиться в обуви, лучше на плоской нескользящей подошве. По водосточным решеткам бегать нельзя», — сообщили в мэрии сайту perm.aif.ru.
Ранее URA.RU рассказывало, что 2 июня девочка, игравшая в фонтане на эспланаде в Перми, получила травму. В соцсетях сообщалось, что ей оторвало палец. Ребенок госпитализирован. В случившемся разбирается полиция и следственный комитет.
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