Генсек ООН не поедет на мирную конференцию по Украине из-за других планов

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет по экономическим и социальным вопросам
Участие ООН не имеет политического значения, говорит Гутерреш Фото:

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антонину Гутерреш на собирается на конференцию по Украине в Швейцарии. У него есть другие планы, заявил Гутерреш на пресс-конференции в Женеве.

«У меня уже было кое-что запланировано на эти дни. Тот факт, что я не приду сам, не имеет политического значения», — заявил Гутерреш на пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube. По его словам, ООН будет представлена только в качестве наблюдателя.

Ранее Индия резко поменяла отношение к саммиту по Украине в Швейцарии, который пройдет без участия России. Индия участие примет и вскоре определится, кто представит страну на мероприятии. При этом, как отметил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра, многие страны, сохраняющие нейтральное отношение в украинском вопросе, отказываются участвовать в саммите.

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Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антонину Гутерреш на собирается на конференцию по Украине в Швейцарии. У него есть другие планы, заявил Гутерреш на пресс-конференции в Женеве. «У меня уже было кое-что запланировано на эти дни. Тот факт, что я не приду сам, не имеет политического значения», — заявил Гутерреш на пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube. По его словам, ООН будет представлена только в качестве наблюдателя. Ранее Индия резко поменяла отношение к саммиту по Украине в Швейцарии, который пройдет без участия России. Индия участие примет и вскоре определится, кто представит страну на мероприятии. При этом, как отметил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра, многие страны, сохраняющие нейтральное отношение в украинском вопросе, отказываются участвовать в саммите.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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