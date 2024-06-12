Генсек ООН не поедет на мирную конференцию по Украине из-за других планов

12 июня 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Участие ООН не имеет политического значения, говорит Гутерреш Фото: wikipedia.org/White House Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антонину Гутерреш на собирается на конференцию по Украине в Швейцарии. У него есть другие планы, заявил Гутерреш на пресс-конференции в Женеве. «У меня уже было кое-что запланировано на эти дни. Тот факт, что я не приду сам, не имеет политического значения», — заявил Гутерреш на пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube. По его словам, ООН будет представлена только в качестве наблюдателя. Ранее Индия резко поменяла отношение к саммиту по Украине в Швейцарии, который пройдет без участия России. Индия участие примет и вскоре определится, кто представит страну на мероприятии. При этом, как отметил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра, многие страны, сохраняющие нейтральное отношение в украинском вопросе, отказываются участвовать в саммите. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антонину Гутерреш на собирается на конференцию по Украине в Швейцарии. У него есть другие планы, заявил Гутерреш на пресс-конференции в Женеве. «У меня уже было кое-что запланировано на эти дни. Тот факт, что я не приду сам, не имеет политического значения», — заявил Гутерреш на пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube. По его словам, ООН будет представлена только в качестве наблюдателя. Ранее Индия резко поменяла отношение к саммиту по Украине в Швейцарии, который пройдет без участия России. Индия участие примет и вскоре определится, кто представит страну на мероприятии. При этом, как отметил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра, многие страны, сохраняющие нейтральное отношение в украинском вопросе, отказываются участвовать в саммите.