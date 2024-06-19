19 июня 2024

В пострадавших от паводка регионах разрешили придомовое голосование

© Служба новостей «URA.RU»
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ЦИК утвердил план подготовки довыборов в Госдуму
ЦИК утвердил план подготовки довыборов в Госдуму Фото:

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила график кампании по довыборам в Госдуму и разрешила придомовое голосование в шести приграничных и пострадавших от паводка регионах. Такое решение озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«[Брянская область] у нас приграничная, там и прилеты, и вообще небезопасно. Именно поэтому мы даем возможность нашим коллегам применять все возможные формы голосования, чтобы обезопасить наших граждан», — приводит слова Памфиловой газета «Коммерсант».

Возможность использовать дополнительные формы голосования получили Крым, Белгородская область, Курская область, Севастополь и Орск в Оренбургской области, пострадавший от паводков. Помимо этого, Центризбирком утвердил план подготовки довыборов в Госдуму. Выдвижение кандидатов началось 18 июня и продлится до 12 июля.

В апреле 2024 года после паводка и прорыва дамбы в Орске Оренбургской области тысячи домов оказались без света и водоснабжения. К маю количество зданий, в которых отсутствует газ, сократилось до 4,3 тысяч, передает «Национальная служба новостей».

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила график кампании по довыборам в Госдуму и разрешила придомовое голосование в шести приграничных и пострадавших от паводка регионах. Такое решение озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова. «[Брянская область] у нас приграничная, там и прилеты, и вообще небезопасно. Именно поэтому мы даем возможность нашим коллегам применять все возможные формы голосования, чтобы обезопасить наших граждан», — приводит слова Памфиловой газета «Коммерсант». Возможность использовать дополнительные формы голосования получили Крым, Белгородская область, Курская область, Севастополь и Орск в Оренбургской области, пострадавший от паводков. Помимо этого, Центризбирком утвердил план подготовки довыборов в Госдуму. Выдвижение кандидатов началось 18 июня и продлится до 12 июля. В апреле 2024 года после паводка и прорыва дамбы в Орске Оренбургской области тысячи домов оказались без света и водоснабжения. К маю количество зданий, в которых отсутствует газ, сократилось до 4,3 тысяч, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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