В пострадавших от паводка регионах разрешили придомовое голосование

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила график кампании по довыборам в Госдуму и разрешила придомовое голосование в шести приграничных и пострадавших от паводка регионах. Такое решение озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«[Брянская область] у нас приграничная, там и прилеты, и вообще небезопасно. Именно поэтому мы даем возможность нашим коллегам применять все возможные формы голосования, чтобы обезопасить наших граждан», — приводит слова Памфиловой газета «Коммерсант».
Возможность использовать дополнительные формы голосования получили Крым, Белгородская область, Курская область, Севастополь и Орск в Оренбургской области, пострадавший от паводков. Помимо этого, Центризбирком утвердил план подготовки довыборов в Госдуму. Выдвижение кандидатов началось 18 июня и продлится до 12 июля.
В апреле 2024 года после паводка и прорыва дамбы в Орске Оренбургской области тысячи домов оказались без света и водоснабжения. К маю количество зданий, в которых отсутствует газ, сократилось до 4,3 тысяч, передает «Национальная служба новостей».
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