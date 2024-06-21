Кулеба раскрыл площадку второго саммита по Украине

Второй мирный саммит по Украине может состояться на территории одной из стран Глобального Юга. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«И здесь [среди Глобального Юга] есть несколько качественных сильных игроков, которые проявляют интерес к проведению второго саммита», — заявил Кулеба в ходе телемарафона. Его слова передает "Страна". Министр обозначил, что продолжаются переговоры о привлечении Китая ко второго мирному саммиту.
Первый саммит проходил в Швейцарии 15-16 июня. Россия не была приглашена на конференцию. По итогу было подписано коммюнике, которое подписали изначально 84 страны, однако позже Ирак, Иордания и Руанда вышли из документа. При этом отмечалось, что физической версии коммюнике конференции по Украине в Швейцарии нет, передает RT.
После завершения саммита сразу же был анонсирован второй. Кулеба заявил, что на этот раз Россию пригласят. Также отмечалось, что конференция пройдет не в Европе, передает Телеканал 360.
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