Кулеба раскрыл площадку второго саммита по Украине

Кулеба: второй саммит по Украине пройдет на территории Глобального Юга
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Дмитрий Кулеба заявил, что второй саммит по Украине пройдет на территории Глобального Юга
Дмитрий Кулеба заявил, что второй саммит по Украине пройдет на территории Глобального Юга Фото:

Второй мирный саммит по Украине может состояться на территории одной из стран Глобального Юга. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. 

«И здесь [среди Глобального Юга] есть несколько качественных сильных игроков, которые проявляют интерес к проведению второго саммита», — заявил Кулеба в ходе телемарафона. Его слова передает "Страна". Министр обозначил, что продолжаются переговоры о привлечении Китая ко второго мирному саммиту. 

Первый саммит проходил в Швейцарии 15-16 июня. Россия не была приглашена на конференцию. По итогу было подписано коммюнике, которое подписали изначально 84 страны, однако позже Ирак, Иордания и Руанда вышли из документа. При этом отмечалось, что физической версии коммюнике конференции по Украине в Швейцарии нет, передает RT.

После завершения саммита сразу же был анонсирован второй. Кулеба заявил, что на этот раз Россию пригласят. Также отмечалось, что конференция пройдет не в Европе, передает Телеканал 360.

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Второй мирный саммит по Украине может состояться на территории одной из стран Глобального Юга. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.  «И здесь [среди Глобального Юга] есть несколько качественных сильных игроков, которые проявляют интерес к проведению второго саммита», — заявил Кулеба в ходе телемарафона. Его слова передает "Страна". Министр обозначил, что продолжаются переговоры о привлечении Китая ко второго мирному саммиту.  Первый саммит проходил в Швейцарии 15-16 июня. Россия не была приглашена на конференцию. По итогу было подписано коммюнике, которое подписали изначально 84 страны, однако позже Ирак, Иордания и Руанда вышли из документа. При этом отмечалось, что физической версии коммюнике конференции по Украине в Швейцарии нет, передает RT. После завершения саммита сразу же был анонсирован второй. Кулеба заявил, что на этот раз Россию пригласят. Также отмечалось, что конференция пройдет не в Европе, передает Телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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