Парламент Дагестана запустил «горячую линию» по оказанию помощи пострадавшим

24 июня 2024 в 02:28 Размер текста - 17 +

В Дагестане запустили «горячую линию» по оказанию помощи пострадавшим Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие В Дагестане запустили «горячую линию» по оказанию помощи пострадавшим в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщил Российский союз Индустрии. «Парламент Дагестана запустил „горячую линию“ по оказанию помощи пострадавшим в ходе событий в Махачкале и Дербенте и разъяснению ситуации», — говорится в telegram-канале РСИ. Уточняется, что позвонить можно по телефону 8 (8722) 67-33-25. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дагестане запустили «горячую линию» по оказанию помощи пострадавшим в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщил Российский союз Индустрии. «Парламент Дагестана запустил „горячую линию“ по оказанию помощи пострадавшим в ходе событий в Махачкале и Дербенте и разъяснению ситуации», — говорится в telegram-канале РСИ. Уточняется, что позвонить можно по телефону 8 (8722) 67-33-25.