23 июня 2024

Парламент Дагестана запустил «горячую линию» по оказанию помощи пострадавшим

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В Дагестане запустили «горячую линию» по оказанию помощи пострадавшим Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

В Дагестане запустили «горячую линию» по оказанию помощи пострадавшим в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщил Российский союз Индустрии.

«Парламент Дагестана запустил „горячую линию“ по оказанию помощи пострадавшим в ходе событий в Махачкале и Дербенте и разъяснению ситуации», — говорится в telegram-канале РСИ. Уточняется, что позвонить можно по телефону 8 (8722) 67-33-25.

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В Дагестане запустили «горячую линию» по оказанию помощи пострадавшим в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщил Российский союз Индустрии. «Парламент Дагестана запустил „горячую линию“ по оказанию помощи пострадавшим в ходе событий в Махачкале и Дербенте и разъяснению ситуации», — говорится в telegram-канале РСИ. Уточняется, что позвонить можно по телефону 8 (8722) 67-33-25.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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