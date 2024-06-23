В Дагестане запустили «горячую линию» по оказанию помощи пострадавшим
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие
В Дагестане запустили «горячую линию» по оказанию помощи пострадавшим в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщил Российский союз Индустрии.
«Парламент Дагестана запустил „горячую линию“ по оказанию помощи пострадавшим в ходе событий в Махачкале и Дербенте и разъяснению ситуации», —
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