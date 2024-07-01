Жителям ХМАО стало сложнее добраться в Тюмень на автомобилях

Из-за ремонта дорог на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск появились пробки. Об этом URA.RU рассказали югорские автолюбители. По их словам, на этом фоне время в пути из одного региона в другой увеличилось в среднем на час.
«Мы с семьей приехали в Тюмень из Ханты-Мансийска на машине. Обычно время в пути у нас занимает около девяти часов. Из-за ремонта дорог пришлось ехать примерно на час дольше», — сообщил URA.RU один из югорских автолюбителей.
Об аналогичной ситуации рассказал другой автолюбитель из ХМАО. «В Тюмени бываю примерно раз в три месяца. В летний период время в пути из округа в Тюменскую область всегда немного увеличивается из-за ремонтных работ. Ничего страшного в этом не вижу. Дороги нужно содержать в нормальном состоянии, поэтому можно потерпеть», — добавил житель Югры.
Комментарий ФКУ «Уралуправтодор» ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что на территории Тюменской области в 2024 году отремонтируют более 254 км автодорог. Работы по реконструкции проезжей части будут организованы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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