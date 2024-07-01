Жителям ХМАО стало сложнее добраться в Тюмень на автомобилях

Из-за ремонта дорог на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» появились пробки
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ремонта дорог время в пути из ХМАО в Тюменскую область увеличилось
Из-за ремонта дорог время в пути из ХМАО в Тюменскую область увеличилось Фото:

Из-за ремонта дорог на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск появились пробки. Об этом URA.RU рассказали югорские автолюбители. По их словам, на этом фоне время в пути из одного региона в другой увеличилось в среднем на час.

«Мы с семьей приехали в Тюмень из Ханты-Мансийска на машине. Обычно время в пути у нас занимает около девяти часов. Из-за ремонта дорог пришлось ехать примерно на час дольше», — сообщил URA.RU один из югорских автолюбителей.

Об аналогичной ситуации рассказал другой автолюбитель из ХМАО. «В Тюмени бываю примерно раз в три месяца. В летний период время в пути из округа в Тюменскую область всегда немного увеличивается из-за ремонтных работ. Ничего страшного в этом не вижу. Дороги нужно содержать в нормальном состоянии, поэтому можно потерпеть», — добавил житель Югры.

Комментарий ФКУ «Уралуправтодор» ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что на территории Тюменской области в 2024 году отремонтируют более 254 км автодорог. Работы по реконструкции проезжей части будут организованы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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Из-за ремонта дорог на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск появились пробки. Об этом URA.RU рассказали югорские автолюбители. По их словам, на этом фоне время в пути из одного региона в другой увеличилось в среднем на час. «Мы с семьей приехали в Тюмень из Ханты-Мансийска на машине. Обычно время в пути у нас занимает около девяти часов. Из-за ремонта дорог пришлось ехать примерно на час дольше», — сообщил URA.RU один из югорских автолюбителей. Об аналогичной ситуации рассказал другой автолюбитель из ХМАО. «В Тюмени бываю примерно раз в три месяца. В летний период время в пути из округа в Тюменскую область всегда немного увеличивается из-за ремонтных работ. Ничего страшного в этом не вижу. Дороги нужно содержать в нормальном состоянии, поэтому можно потерпеть», — добавил житель Югры. Комментарий ФКУ «Уралуправтодор» ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что на территории Тюменской области в 2024 году отремонтируют более 254 км автодорог. Работы по реконструкции проезжей части будут организованы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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