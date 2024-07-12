Telegraph: Байден опозорил США словами о Путине

Из-за ошибок, которые допускал в своей речи президент США Джо Байден, его ближайшие американские союзники оказались в невыгодном положении, пишет The Telegraph. Ранее он перепутал лидера Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным.
«Из-за своих нелепых ошибок в именах некоторых из своих ближайших союзников, он [Байден] рисковал выставить Америку в качестве международного посмешища. Этим он вынудил западных лидеров изо всех сил прикрывать его», — сообщило
На саммите НАТО Байден допустил несколько скандальных оговорок: президент США представил публике президента Украины Владимира Зеленского как «президента Владимира Путина», а после назвал вице-президента США Камалу Харрис Дональдом Трампом. Впоследствии лидеры европейских стран, которым на их собственных пресс-конференциях был задан вопрос об ошибках Байдена, были вынуждены называть их «безобидной оговоркой».
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