Telegraph: Байден опозорил США словами о Путине

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Демократы могут отвернуться от нынешнего президента США из-за его оговорок Фото:

Из-за ошибок, которые допускал в своей речи президент США Джо Байден, его ближайшие американские союзники оказались в невыгодном положении, пишет The Telegraph. Ранее он перепутал лидера Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным.

«Из-за своих нелепых ошибок в именах некоторых из своих ближайших союзников, он [Байден] рисковал выставить Америку в качестве международного посмешища. Этим он вынудил западных лидеров изо всех сил прикрывать его», — сообщило издание.

На саммите НАТО Байден допустил несколько скандальных оговорок: президент США представил публике президента Украины Владимира Зеленского как «президента Владимира Путина», а после назвал вице-президента США Камалу Харрис Дональдом Трампом. Впоследствии лидеры европейских стран, которым на их собственных пресс-конференциях был задан вопрос об ошибках Байдена, были вынуждены называть их «безобидной оговоркой».

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Из-за ошибок, которые допускал в своей речи президент США Джо Байден, его ближайшие американские союзники оказались в невыгодном положении, пишет The Telegraph. Ранее он перепутал лидера Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным. «Из-за своих нелепых ошибок в именах некоторых из своих ближайших союзников, он [Байден] рисковал выставить Америку в качестве международного посмешища. Этим он вынудил западных лидеров изо всех сил прикрывать его», — сообщило издание. На саммите НАТО Байден допустил несколько скандальных оговорок: президент США представил публике президента Украины Владимира Зеленского как «президента Владимира Путина», а после назвал вице-президента США Камалу Харрис Дональдом Трампом. Впоследствии лидеры европейских стран, которым на их собственных пресс-конференциях был задан вопрос об ошибках Байдена, были вынуждены называть их «безобидной оговоркой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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