Общество Минюст объявил нежелательными две организации — из Британии и ФРГ Минюст объявил нежелательными в РФ организации The John Smith Trust и MitOst e.V 12 июля 2024 в 19:47 Размер текста - 17 + Британский The John Smith Trust признан Минюст РФ нежелательным в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минюст РФ внес две иностранные организации в список нежелательных в России. Среди них MitOst e.V. из Германии и The John Smith Trust (JST, «Фонд Джона Смита») из Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства. «MitOst e.V. (Германия). <…> The John Smith Trust (JST, „Фонд Джона Смита“) (Великобритания)», — отмечается в перечне нежелательных организаций, опубликованном Минюстом. Организации размещены в данном списке под номерами 175 и 176 соответственно. MitOst e.V — это некоммерческая организация. Она занимается деятельностью по развитию городов «вне культурных и языковых границ». Фонд Джона Смита давал возможность прохождения стажировок в правовых вузах Великобритании. Ранее нежелательным фонд признала Генпрокуратура. Часом ранее Минюст также включил два российских проекта в список иноагентов. Кроме того, соответствующий список пополнили для физических лица. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Минюст РФ внес две иностранные организации в список нежелательных в России. Среди них MitOst e.V. из Германии и The John Smith Trust (JST, «Фонд Джона Смита») из Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства. «MitOst e.V. (Германия). <…> The John Smith Trust (JST, „Фонд Джона Смита“) (Великобритания)», — отмечается в перечне нежелательных организаций, опубликованном Минюстом. Организации размещены в данном списке под номерами 175 и 176 соответственно. MitOst e.V — это некоммерческая организация. Она занимается деятельностью по развитию городов «вне культурных и языковых границ». Фонд Джона Смита давал возможность прохождения стажировок в правовых вузах Великобритании. Ранее нежелательным фонд признала Генпрокуратура. Часом ранее Минюст также включил два российских проекта в список иноагентов. Кроме того, соответствующий список пополнили для физических лица. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям