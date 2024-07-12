Минюст объявил нежелательными две организации — из Британии и ФРГ

Минюст РФ внес две иностранные организации в список нежелательных в России. Среди них MitOst e.V. из Германии и The John Smith Trust (JST, «Фонд Джона Смита») из Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства.
«MitOst e.V. (Германия). <…> The John Smith Trust (JST, „Фонд Джона Смита“) (Великобритания)», — отмечается в перечне нежелательных организаций, опубликованном Минюстом. Организации размещены в данном списке под номерами 175 и 176 соответственно.
MitOst e.V — это некоммерческая организация. Она занимается деятельностью по развитию городов «вне культурных и языковых границ». Фонд Джона Смита давал возможность прохождения стажировок в правовых вузах Великобритании. Ранее нежелательным фонд признала Генпрокуратура.
Часом ранее Минюст также включил два российских проекта в список иноагентов. Кроме того, соответствующий список пополнили для физических лица.
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