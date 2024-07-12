Минюст объявил нежелательными две организации — из Британии и ФРГ

Минюст объявил нежелательными в РФ организации The John Smith Trust и MitOst e.V
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Британский The John Smith Trust признан Минюст РФ нежелательным в России Фото:

Минюст РФ внес две иностранные организации в список нежелательных в России. Среди них MitOst e.V. из Германии и The John Smith Trust (JST, «Фонд Джона Смита») из Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства.

«MitOst e.V. (Германия). <…> The John Smith Trust (JST, „Фонд Джона Смита“) (Великобритания)», — отмечается в перечне нежелательных организаций, опубликованном Минюстом. Организации размещены в данном списке под номерами 175 и 176 соответственно.

MitOst e.V — это некоммерческая организация. Она занимается деятельностью по развитию городов «вне культурных и языковых границ». Фонд Джона Смита давал возможность прохождения стажировок в правовых вузах Великобритании. Ранее нежелательным фонд признала Генпрокуратура.

Часом ранее Минюст также включил два российских проекта в список иноагентов. Кроме того, соответствующий список пополнили для физических лица.

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Минюст РФ внес две иностранные организации в список нежелательных в России. Среди них MitOst e.V. из Германии и The John Smith Trust (JST, «Фонд Джона Смита») из Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства. «MitOst e.V. (Германия). <…> The John Smith Trust (JST, „Фонд Джона Смита“) (Великобритания)», — отмечается в перечне нежелательных организаций, опубликованном Минюстом. Организации размещены в данном списке под номерами 175 и 176 соответственно. MitOst e.V — это некоммерческая организация. Она занимается деятельностью по развитию городов «вне культурных и языковых границ». Фонд Джона Смита давал возможность прохождения стажировок в правовых вузах Великобритании. Ранее нежелательным фонд признала Генпрокуратура. Часом ранее Минюст также включил два российских проекта в список иноагентов. Кроме того, соответствующий список пополнили для физических лица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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