Проекты «Русский криминал»* и «ВЧК-ОГПУ»** признали иноагентами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор участников на пленарное заседании форума АСИ. Москва, клавиатура, офис, монитор, компьютер, работа за компьютером, прокрастинация
«Русский криминал» и «ВЧК-ОГПУ» распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ, уточняет Минюст Фото:

Проекты «Русский криминал» и «ВЧК-ОГПУ» признаны иноагентами в России. Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста.

«Проект „Русский криминал“ и „ВЧК-ОГПУ“ распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ», — отмечается на сайте в разделе «О реестре иноагентов». Также ведомством отмечается, что данные проекты распространяли информацию от иностранных агентов.

Помимо данных проектов Русский криминал» и «ВЧК-ОГПУ» Минюстом признаны иноагентами два человека Д. А. Богданова и А.Н. Каруличева. Они также обвиняются в распространении недостоверной информации от лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

«ВЧК-ОГПУ» — анонимный телеграм-канал, который публикует информацию силового характера. Проект «Русский криминал» публикует «военно-криминальные новости и видео».

*«Русский криминал» признан Минюст иноагентом в России
**«ВЧК-ОГПУ» признан Минюст иноагентом в России

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проекты «Русский криминал» и «ВЧК-ОГПУ» признаны иноагентами в России. Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста. «Проект „Русский криминал“ и „ВЧК-ОГПУ“ распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ», — отмечается на сайте в разделе «О реестре иноагентов». Также ведомством отмечается, что данные проекты распространяли информацию от иностранных агентов. Помимо данных проектов Русский криминал» и «ВЧК-ОГПУ» Минюстом признаны иноагентами два человека Д. А. Богданова и А.Н. Каруличева. Они также обвиняются в распространении недостоверной информации от лиц, выполняющих функции иностранных агентов. «ВЧК-ОГПУ» — анонимный телеграм-канал, который публикует информацию силового характера. Проект «Русский криминал» публикует «военно-криминальные новости и видео». *«Русский криминал» признан Минюст иноагентом в России **«ВЧК-ОГПУ» признан Минюст иноагентом в России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...