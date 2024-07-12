Проекты «Русский криминал»* и «ВЧК-ОГПУ»** признали иноагентами

12 июля 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

«Русский криминал» и «ВЧК-ОГПУ» распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ, уточняет Минюст Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проекты «Русский криминал» и «ВЧК-ОГПУ» признаны иноагентами в России. Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста. «Проект „Русский криминал“ и „ВЧК-ОГПУ“ распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ», — отмечается на сайте в разделе «О реестре иноагентов». Также ведомством отмечается, что данные проекты распространяли информацию от иностранных агентов. Помимо данных проектов Русский криминал» и «ВЧК-ОГПУ» Минюстом признаны иноагентами два человека Д. А. Богданова и А.Н. Каруличева. Они также обвиняются в распространении недостоверной информации от лиц, выполняющих функции иностранных агентов. «ВЧК-ОГПУ» — анонимный телеграм-канал, который публикует информацию силового характера. Проект «Русский криминал» публикует «военно-криминальные новости и видео». *«Русский криминал» признан Минюст иноагентом в России

**«ВЧК-ОГПУ» признан Минюст иноагентом в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проекты «Русский криминал» и «ВЧК-ОГПУ» признаны иноагентами в России. Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста. «Проект „Русский криминал“ и „ВЧК-ОГПУ“ распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ», — отмечается на сайте в разделе «О реестре иноагентов». Также ведомством отмечается, что данные проекты распространяли информацию от иностранных агентов. Помимо данных проектов Русский криминал» и «ВЧК-ОГПУ» Минюстом признаны иноагентами два человека Д. А. Богданова и А.Н. Каруличева. Они также обвиняются в распространении недостоверной информации от лиц, выполняющих функции иностранных агентов. «ВЧК-ОГПУ» — анонимный телеграм-канал, который публикует информацию силового характера. Проект «Русский криминал» публикует «военно-криминальные новости и видео». *«Русский криминал» признан Минюст иноагентом в России **«ВЧК-ОГПУ» признан Минюст иноагентом в России