Володин раскрыл, каким странам запретят усыновлять детей из России

Володин: гражданам США и стран Европы запретят усыновлять детей из РФ
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Вячеслав Володин отметил важность принятия закона о запрете усыновления детей для граждан Европы
Вячеслав Володин отметил важность принятия закона о запрете усыновления детей для граждан Европы Фото:

Детей из России не смогут усыновлять граждане государств Европы, США, Австралии и других стран, где разрешена смена пола. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, прокомментировав рассматриваемый законопроект.

«Внесенная законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам Австралии, Австрии, Аргентины, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, США, Эстонии и других европейских стран, где смена пола разрешена», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что российские дети, которые попали в такие страны, могут столкнуться с опасностями.

Количество процедур по смене пола в США постоянно растет, каждый год они исчисляются десятками тысяч. На них идут даже подростки, уточнил Володин. По его словам, закон, который запрещает усыновлять детей РФ, сможет защитить их. Володин также считает, что закон о смене пола — это вырождение нации.  

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Детей из России не смогут усыновлять граждане государств Европы, США, Австралии и других стран, где разрешена смена пола. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, прокомментировав рассматриваемый законопроект. «Внесенная законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам Австралии, Австрии, Аргентины, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, США, Эстонии и других европейских стран, где смена пола разрешена», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что российские дети, которые попали в такие страны, могут столкнуться с опасностями. Количество процедур по смене пола в США постоянно растет, каждый год они исчисляются десятками тысяч. На них идут даже подростки, уточнил Володин. По его словам, закон, который запрещает усыновлять детей РФ, сможет защитить их. Володин также считает, что закон о смене пола — это вырождение нации.  
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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