В Кремле прокомментировали мирные инициативы Орбана

Песков: Москва не знает о переписке Орбана и членов ЕС в рамках Украины
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что подход Орбана по Украине понятен для Москвы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по параметрам излагал свое видение насчет мирных инициатив по Украине. Однако Москва не знает, что содержится по этому поводу во внутренней переписке Орбана и членов Евросоюза. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, в ходе контактов в Москве по параметрам свое видение Орбан излагал, но не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках ЕС. Но общий подход господина Орбана нам понятен», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по параметрам излагал свое видение насчет мирных инициатив по Украине. Однако Москва не знает, что содержится по этому поводу во внутренней переписке Орбана и членов Евросоюза. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. «Разумеется, в ходе контактов в Москве по параметрам свое видение Орбан излагал, но не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках ЕС. Но общий подход господина Орбана нам понятен», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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