В Кремле прокомментировали мирные инициативы Орбана

Песков: Москва не знает о переписке Орбана и членов ЕС в рамках Украины

Песков заявил, что подход Орбана по Украине понятен для Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по параметрам излагал свое видение насчет мирных инициатив по Украине. Однако Москва не знает, что содержится по этому поводу во внутренней переписке Орбана и членов Евросоюза. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, в ходе контактов в Москве по параметрам свое видение Орбан излагал, но не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках ЕС. Но общий подход господина Орбана нам понятен», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.