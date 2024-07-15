В Кремле прокомментировали мирные инициативы Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по параметрам излагал свое видение насчет мирных инициатив по Украине. Однако Москва не знает, что содержится по этому поводу во внутренней переписке Орбана и членов Евросоюза. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, в ходе контактов в Москве по параметрам свое видение Орбан излагал, но не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках ЕС. Но общий подход господина Орбана нам понятен», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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