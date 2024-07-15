Двое челябинцев пугали пенсионеров Кургана госизменой, чтобы забрать их деньги

Двух молодых жителей Челябинской области будут судить по делу о мошенничестве. Они обвиняются в том что, пугая пожилых людей подозрениями в госизмене, они обманом выманивали деньги. Об этом сообщили в полиции региона.
«Обвиняемые, действуя по указаниям так называемого куратора, обманным путем забирали денежные средства у пенсионеров», — сообщили в следственной части СУ УМВД России по Курганской области. Пенсионеров по телефону пугали отправкой денег в недружественное государство и госизменой, после чего забирали деньги на вымышленную проверку.
Таким образом челябинцы, чей возраст составляет 22 и 26 лет, похитили у трех жителей Кургана более миллиона рублей. Молодые люди маскировались под работников Центробанка для изъятия купюр. Часть денег они сами отправляли организаторам, оставляя себе вознаграждение.
Задержание подозреваемых произошло в Челябинске благодаря оперативной работе сотрудников ОУР УМВД России по г. Кургану. Уголовное дело рассмотрят по статьям 159 частей 2,3 УК РФ, предусматривающим до шести лет лишения свободы.
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