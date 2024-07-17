17 июля 2024

Умер Игорь Щербак, игравший в «Нюхаче» и «Возвращении Мухтара»

© Служба новостей «URA.RU»
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Умер известный актер на Украине
Умер известный актер на Украине Фото:

Заслуженный артист Украины Игорь Щербак скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили представители Киевского академического Молодого театра.

«Ушел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера», — говорится в официальном сообщении театра, опубликованном на их странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Игорь Щербак родился в Киеве и свою профессиональную карьеру начал после окончания Киевского государственного института театрального искусства. Актер долгие годы был связан с Киевским Молодым театром, а также принимал участие в популярных сериалах, таких как «Нюхач» и «Возвращение Мухтара», и работал в сфере дубляжа и озвучивания. Его талант и профессионализм оценили не только в Украине, но и за ее пределами.

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Заслуженный артист Украины Игорь Щербак скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили представители Киевского академического Молодого театра. «Ушел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера», — говорится в официальном сообщении театра, опубликованном на их странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Игорь Щербак родился в Киеве и свою профессиональную карьеру начал после окончания Киевского государственного института театрального искусства. Актер долгие годы был связан с Киевским Молодым театром, а также принимал участие в популярных сериалах, таких как «Нюхач» и «Возвращение Мухтара», и работал в сфере дубляжа и озвучивания. Его талант и профессионализм оценили не только в Украине, но и за ее пределами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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