Умер Игорь Щербак, игравший в «Нюхаче» и «Возвращении Мухтара»

Заслуженный артист Украины Игорь Щербак скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили представители Киевского академического Молодого театра.
«Ушел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера», — говорится в официальном сообщении театра, опубликованном на их странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).
Игорь Щербак родился в Киеве и свою профессиональную карьеру начал после окончания Киевского государственного института театрального искусства. Актер долгие годы был связан с Киевским Молодым театром, а также принимал участие в популярных сериалах, таких как «Нюхач» и «Возвращение Мухтара», и работал в сфере дубляжа и озвучивания. Его талант и профессионализм оценили не только в Украине, но и за ее пределами.
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