Россиянин попал в реанимацию после ДТП в Анталье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один российский турист оказался в реанимации после ДТП с автобусом в Анталье (архивное фото)
Один российский турист оказался в реанимации после ДТП с автобусом в Анталье (архивное фото) Фото:

В результате ДТП в турецкой Анталье с участием автобуса 18 российских туристов оказались в больницах, один из них — в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). Ранее сообщалось о 15 пострадавших. 

«Восемнадцать человек в четырех госпиталях, один — в реанимации. Часть из туристов уже в отелях — те, у которых легкие травмы», — рассказал представитель РСТ, сославшись на данные страховой компании. Его слова передает РИА Новости.

Остальные туристы получили легкие травмы; часть из них после оказания медицинской помощи уже выписаны и вернулись в отели. Российское консульство в Анталье также подтвердило информацию о пострадавших россиянах и сообщило, что дипломатические службы оказывают необходимое содействие.

Сейчас специалисты по страхованию и представители туроператора продолжают мониторить ситуацию, выясняют обстоятельства происшествия и оказывают поддержку туристам и их семьям. В РСТ подчеркнули, что держат связь со всеми сторонами инцидента и информируют родственников пострадавших о состоянии здоровья туристов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате ДТП в турецкой Анталье с участием автобуса 18 российских туристов оказались в больницах, один из них — в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). Ранее сообщалось о 15 пострадавших.  «Восемнадцать человек в четырех госпиталях, один — в реанимации. Часть из туристов уже в отелях — те, у которых легкие травмы», — рассказал представитель РСТ, сославшись на данные страховой компании. Его слова передает РИА Новости. Остальные туристы получили легкие травмы; часть из них после оказания медицинской помощи уже выписаны и вернулись в отели. Российское консульство в Анталье также подтвердило информацию о пострадавших россиянах и сообщило, что дипломатические службы оказывают необходимое содействие. Сейчас специалисты по страхованию и представители туроператора продолжают мониторить ситуацию, выясняют обстоятельства происшествия и оказывают поддержку туристам и их семьям. В РСТ подчеркнули, что держат связь со всеми сторонами инцидента и информируют родственников пострадавших о состоянии здоровья туристов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...