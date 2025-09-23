Россиянин попал в реанимацию после ДТП в Анталье

В результате ДТП в турецкой Анталье с участием автобуса 18 российских туристов оказались в больницах, один из них — в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). Ранее сообщалось о 15 пострадавших.
«Восемнадцать человек в четырех госпиталях, один — в реанимации. Часть из туристов уже в отелях — те, у которых легкие травмы», — рассказал представитель РСТ, сославшись на данные страховой компании. Его слова передает РИА Новости.
Остальные туристы получили легкие травмы; часть из них после оказания медицинской помощи уже выписаны и вернулись в отели. Российское консульство в Анталье также подтвердило информацию о пострадавших россиянах и сообщило, что дипломатические службы оказывают необходимое содействие.
Сейчас специалисты по страхованию и представители туроператора продолжают мониторить ситуацию, выясняют обстоятельства происшествия и оказывают поддержку туристам и их семьям. В РСТ подчеркнули, что держат связь со всеми сторонами инцидента и информируют родственников пострадавших о состоянии здоровья туристов.
