Глава крупной компании купил для коллекции бракованный сысертский фарфор. Фото

Художница продала панно из бракованного сысертского фарфора за 300 тысяч рублей

18 июля 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Работу Ксении Драныш можно увидеть Masters Moscow до конца июля Фото предоставлено Агентством развития Сысерти Московская современная художница Ксения Драныш продала панно «Малахитовый дух» из бракованного сысертского фарфора. Ее за 300 тысяч рублей приобрел Олег Лещук — президент группы АДВ (ведущая коммуникационная группа России) и акционер Arena (компания специализируются на маркетинге). «В июне открылась персональная выставка Ксении Драныш в Москве, где на второй день работу, созданную в Сысерти, купили в частную коллекцию Олега Лещука за 300 тысяч рублей. Но до конца июля ее еще можно посмотреть в Masters Moscow», — рассказали URA.RU представители лаборатории «Антихрупкость». Команда занимается оживлением «Фарфор Сысерти», помогает заводу вернуться к жизни после убытков, создавая новую современную посуду на продажу. Работа «Малахитовый дух» сделана на основе бракованных сервизных блюдец, которые производит уральское предприятие. По словам художницы, она решила обыграть образы сказов писателя Павла Бажова, который родился в Сысерти. Ксения Драныш вдохновилась традиционным приемом малахитовой заводской росписи по фарфору и сделала абстрактный портрет уральского духа. В прошлом году команда «Антихрупкости» увеличила выручку «Фарфор Сысерти» за счет запуска кружек. Они посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга: Белой башне, гостинице «Исеть», стадиону «Динамо», Главпочтамту и Дому печати. Автором идеи стал экс-сотрудник IKEA Федор Колпаков. Продукт настолько понравился людям, что посуду начали заказывать из Мексики и США. Фото предоставлено Агентством развития Сысерти Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московская современная художница Ксения Драныш продала панно «Малахитовый дух» из бракованного сысертского фарфора. Ее за 300 тысяч рублей приобрел Олег Лещук — президент группы АДВ (ведущая коммуникационная группа России) и акционер Arena (компания специализируются на маркетинге). «В июне открылась персональная выставка Ксении Драныш в Москве, где на второй день работу, созданную в Сысерти, купили в частную коллекцию Олега Лещука за 300 тысяч рублей. Но до конца июля ее еще можно посмотреть в Masters Moscow», — рассказали URA.RU представители лаборатории «Антихрупкость». Команда занимается оживлением «Фарфор Сысерти», помогает заводу вернуться к жизни после убытков, создавая новую современную посуду на продажу. Работа «Малахитовый дух» сделана на основе бракованных сервизных блюдец, которые производит уральское предприятие. По словам художницы, она решила обыграть образы сказов писателя Павла Бажова, который родился в Сысерти. Ксения Драныш вдохновилась традиционным приемом малахитовой заводской росписи по фарфору и сделала абстрактный портрет уральского духа. В прошлом году команда «Антихрупкости» увеличила выручку «Фарфор Сысерти» за счет запуска кружек. Они посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга: Белой башне, гостинице «Исеть», стадиону «Динамо», Главпочтамту и Дому печати. Автором идеи стал экс-сотрудник IKEA Федор Колпаков. Продукт настолько понравился людям, что посуду начали заказывать из Мексики и США.