Губернатор Краснодарского края отреагировал на взрыв в Апшеронске

Здание ТЦ в Апшеронске разрушено. Причины происшествия сейчас устанавливают следователи. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«ЧП в Апшеронске. Разрушен торговый ряд на одной из центральных улиц, есть пострадавшие. В причинах сейчас разбираются следственные органы», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.
На данный момент идет разбор завалов, одного человека удалось спасти, передает МК.RU. Кондратьев добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В случае необходимости будут привлечены дополнительные силы. Все, что известно о ЧП, – в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.