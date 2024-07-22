Губернатор Краснодарского края отреагировал на взрыв в Апшеронске

Кондратьев: причины взрыва в Апшеронске установят следователи
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр в Краснодарском крае разрушен, сообщил Вениамин Кондратьев
Торговый центр в Краснодарском крае разрушен, сообщил Вениамин Кондратьев Фото:

Здание ТЦ в Апшеронске разрушено. Причины происшествия сейчас устанавливают следователи. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«ЧП в Апшеронске. Разрушен торговый ряд на одной из центральных улиц, есть пострадавшие. В причинах сейчас разбираются следственные органы», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале

На данный момент идет разбор завалов, одного человека удалось спасти, передает МК.RU. Кондратьев добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В случае необходимости будут привлечены дополнительные силы. Все, что известно о ЧП, – в материале URA.RU.

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Здание ТЦ в Апшеронске разрушено. Причины происшествия сейчас устанавливают следователи. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «ЧП в Апшеронске. Разрушен торговый ряд на одной из центральных улиц, есть пострадавшие. В причинах сейчас разбираются следственные органы», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.  На данный момент идет разбор завалов, одного человека удалось спасти, передает МК.RU. Кондратьев добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В случае необходимости будут привлечены дополнительные силы. Все, что известно о ЧП, – в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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