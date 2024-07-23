На трассе Тюмень — Екатеринбург трижды перекроют движение

На 300-ом километре трассы Тюмень — Екатеринбург 24 июля три раза перекроют движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
«24 июля 2024 года в промежутки времени с 13:00 до 13:15, с 14:00 до 14:15 и с 15:00 до 15:15 часов на 300-ом километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень в Тюменском районе будет перекрыто движение транспорта в обоих направлениях. В месте проведения работ безопасность движения будут обеспечивать наряды ДПС Госавтоинспекции», — рассказали в пресс-службе.
Движение будет перекрыто из-за работ на электросетях. Водителей просят соблюдать требования временных знаков.
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