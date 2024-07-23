На трассе Тюмень — Екатеринбург трижды перекроют движение

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Движение будет перекрыто в обоих направлениях
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На 300-ом километре трассы Тюмень — Екатеринбург 24 июля три раза перекроют движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. 

«24 июля 2024 года в промежутки времени с 13:00 до 13:15, с 14:00 до 14:15 и с 15:00 до 15:15 часов на 300-ом километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень в Тюменском районе будет перекрыто движение транспорта в обоих направлениях. В месте проведения работ безопасность движения будут обеспечивать наряды ДПС Госавтоинспекции», — рассказали в пресс-службе.

Движение будет перекрыто из-за работ на электросетях. Водителей просят соблюдать требования временных знаков.

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На 300-ом километре трассы Тюмень — Екатеринбург 24 июля три раза перекроют движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.  «24 июля 2024 года в промежутки времени с 13:00 до 13:15, с 14:00 до 14:15 и с 15:00 до 15:15 часов на 300-ом километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень в Тюменском районе будет перекрыто движение транспорта в обоих направлениях. В месте проведения работ безопасность движения будут обеспечивать наряды ДПС Госавтоинспекции», — рассказали в пресс-службе. Движение будет перекрыто из-за работ на электросетях. Водителей просят соблюдать требования временных знаков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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