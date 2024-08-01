Экс-глава Росмолодежи: чтобы заработать миллиард, нужно «трахнуть сестру»

01 августа 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Человек откажется заработать много денег, если прикрывает свой настоящий выбор другими словами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для того, чтобы заработать миллиард, нужно «трахнуть сестру». Об этом сообщил бывший глава Росмолодежи Василий Якеменко. По его словам, человек найдет достаточно причин, чтобы отказаться заработать миллиард, если прикрывает свой выбор между женщиной и сестрой словом «сестра». «Вы заходите к себе домой, вам 16 лет. У вас есть сестра. Так получилось, что вы в одной кровати. Я вам задаю один вопрос: вы сейчас с женщиной лежите в кровати или с сестрой? С сестрой. Все, вы никогда не заработаете миллиард. Потому что из женщины, то есть реальности, которая напротив вас лежит и пышет жаром, и идеи того, что нельзя, прикрытой словом „сестра“, вы выбираете слово „сестра“», — заявил Якеменко в подкасте-интервью с Денисом Царюком на его Youtube-канале . Экс-глава Росмолодежи добавил, что в таком случае, если человеку предложат заработать миллиард рублей, то он найдет достаточно причин, чтобы отказаться делать это. «Так вот когда вам предложат заработать миллиард, вы найдете тысячу причин этого не делать. Почему? Так люди же потеряют деньги!», — заявил Якеменко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для того, чтобы заработать миллиард, нужно «трахнуть сестру». Об этом сообщил бывший глава Росмолодежи Василий Якеменко. По его словам, человек найдет достаточно причин, чтобы отказаться заработать миллиард, если прикрывает свой выбор между женщиной и сестрой словом «сестра». «Вы заходите к себе домой, вам 16 лет. У вас есть сестра. Так получилось, что вы в одной кровати. Я вам задаю один вопрос: вы сейчас с женщиной лежите в кровати или с сестрой? С сестрой. Все, вы никогда не заработаете миллиард. Потому что из женщины, то есть реальности, которая напротив вас лежит и пышет жаром, и идеи того, что нельзя, прикрытой словом „сестра“, вы выбираете слово „сестра“», — заявил Якеменко в подкасте-интервью с Денисом Царюком на его Youtube-канале. Экс-глава Росмолодежи добавил, что в таком случае, если человеку предложат заработать миллиард рублей, то он найдет достаточно причин, чтобы отказаться делать это. «Так вот когда вам предложат заработать миллиард, вы найдете тысячу причин этого не делать. Почему? Так люди же потеряют деньги!», — заявил Якеменко.