Экс-глава Росмолодежи: чтобы заработать миллиард, нужно «трахнуть сестру»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Процесс вакуумизации предметов для Капсулы времени. Екатеринбург, рубль, купюра, пять тысяч, стела европа азия, деньги, рубли, купюры, бумажные деньги, национальная валюта, купюра5000, новые пять тысяч рублей, пять тысяч рублей
Человек откажется заработать много денег, если прикрывает свой настоящий выбор другими словами Фото:

Для того, чтобы заработать миллиард, нужно «трахнуть сестру». Об этом сообщил бывший глава Росмолодежи Василий Якеменко. По его словам, человек найдет достаточно причин, чтобы отказаться заработать миллиард, если прикрывает свой выбор между женщиной и сестрой словом «сестра».

«Вы заходите к себе домой, вам 16 лет. У вас есть сестра. Так получилось, что вы в одной кровати. Я вам задаю один вопрос: вы сейчас с женщиной лежите в кровати или с сестрой? С сестрой. Все, вы никогда не заработаете миллиард. Потому что из женщины, то есть реальности, которая напротив вас лежит и пышет жаром, и идеи того, что нельзя, прикрытой словом „сестра“, вы выбираете слово „сестра“», — заявил Якеменко в подкасте-интервью с Денисом Царюком на его Youtube-канале.

Экс-глава Росмолодежи добавил, что в таком случае, если человеку предложат заработать миллиард рублей, то он найдет достаточно причин, чтобы отказаться делать это. «Так вот когда вам предложат заработать миллиард, вы найдете тысячу причин этого не делать. Почему? Так люди же потеряют деньги!», — заявил Якеменко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для того, чтобы заработать миллиард, нужно «трахнуть сестру». Об этом сообщил бывший глава Росмолодежи Василий Якеменко. По его словам, человек найдет достаточно причин, чтобы отказаться заработать миллиард, если прикрывает свой выбор между женщиной и сестрой словом «сестра». «Вы заходите к себе домой, вам 16 лет. У вас есть сестра. Так получилось, что вы в одной кровати. Я вам задаю один вопрос: вы сейчас с женщиной лежите в кровати или с сестрой? С сестрой. Все, вы никогда не заработаете миллиард. Потому что из женщины, то есть реальности, которая напротив вас лежит и пышет жаром, и идеи того, что нельзя, прикрытой словом „сестра“, вы выбираете слово „сестра“», — заявил Якеменко в подкасте-интервью с Денисом Царюком на его Youtube-канале. Экс-глава Росмолодежи добавил, что в таком случае, если человеку предложат заработать миллиард рублей, то он найдет достаточно причин, чтобы отказаться делать это. «Так вот когда вам предложат заработать миллиард, вы найдете тысячу причин этого не делать. Почему? Так люди же потеряют деньги!», — заявил Якеменко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...