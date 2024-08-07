07 августа 2024

В центре Перми фонтан затопил городские улицы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонтан на эспланаде сломался
Фонтан на эспланаде сломался Фото:

В Перми фонтан, расположенный перед зданием Театра-Театра, затопил центральные улицы. Видео, которое сняли очевидцы, опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

«В Перми у Театра-Театра происходит что-то странное! Затопило фонтаном велодорожки и тротуары», — сообщается в соцсети. URA.RU направило запрос в пресс-службу городской администрации, на момент опубликования новости ответ в распоряжение редакции не поступил.

В июне в фонтане перед зданием краевого законодательного собрания в Перми девочке оторвало палец. Травму ребенок получил, бегая по фонтану босиком. В мэрии заявили, что сооружение «находится в нормативном состоянии» и рекомендовали горожанам посещать фонтан в обуви.

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В Перми фонтан, расположенный перед зданием Театра-Театра, затопил центральные улицы. Видео, которое сняли очевидцы, опубликовано в соцсети «ВКонтакте». «В Перми у Театра-Театра происходит что-то странное! Затопило фонтаном велодорожки и тротуары», — сообщается в соцсети. URA.RU направило запрос в пресс-службу городской администрации, на момент опубликования новости ответ в распоряжение редакции не поступил. В июне в фонтане перед зданием краевого законодательного собрания в Перми девочке оторвало палец. Травму ребенок получил, бегая по фонтану босиком. В мэрии заявили, что сооружение «находится в нормативном состоянии» и рекомендовали горожанам посещать фонтан в обуви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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