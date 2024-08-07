В Перми фонтан, расположенный перед зданием Театра-Театра, затопил центральные улицы. Видео, которое сняли очевидцы, опубликовано в соцсети «ВКонтакте».
«В Перми у Театра-Театра происходит что-то странное! Затопило фонтаном велодорожки и тротуары», — сообщается в соцсети. URA.RU направило запрос в пресс-службу городской администрации, на момент опубликования новости ответ в распоряжение редакции не поступил.
В июне в фонтане перед зданием краевого законодательного собрания в Перми девочке оторвало палец. Травму ребенок получил, бегая по фонтану босиком. В мэрии заявили, что сооружение «находится в нормативном состоянии» и рекомендовали горожанам посещать фонтан в обуви.
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