В Таиланде российский турист выпал с седьмого этажа

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В Таиланде на Пхукете погиб российский турист
В Таиланде на Пхукете погиб российский турист Фото:

В Таиланде на Пхукете погиб 20-летний турист из России. Отмечается, что мужчина выпал с седьмого этажа. Об этом сообщило издание Thaiger. Местная полиция расследует данный инцидент. 

«Сотрудники полицейского участка Чалонг на Пхукете получили сообщение о мужчине-туристе, который упал с высоты. Инцидент произошел в семиэтажном кондоминиуме в Чалонге, район Муанг», — передает издание Thaiger. Полиция установила личность погибшего, им оказался 20-летний Владислав Саенко. Отмечается, что мужчина выпал с седьмого этажа многоквартирного дома.

Начато расследование всех обстоятельств гибели мужчины. Сообщается, что дипломаты из России были проинформированы о данном инциденте для оказания помощи родственникам погибшего.

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В Таиланде на Пхукете погиб 20-летний турист из России. Отмечается, что мужчина выпал с седьмого этажа. Об этом сообщило издание Thaiger. Местная полиция расследует данный инцидент.  «Сотрудники полицейского участка Чалонг на Пхукете получили сообщение о мужчине-туристе, который упал с высоты. Инцидент произошел в семиэтажном кондоминиуме в Чалонге, район Муанг», — передает издание Thaiger. Полиция установила личность погибшего, им оказался 20-летний Владислав Саенко. Отмечается, что мужчина выпал с седьмого этажа многоквартирного дома. Начато расследование всех обстоятельств гибели мужчины. Сообщается, что дипломаты из России были проинформированы о данном инциденте для оказания помощи родственникам погибшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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