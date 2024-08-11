В Таиланде российский турист выпал с седьмого этажа

В Таиланде на Пхукете погиб 20-летний турист из России. Отмечается, что мужчина выпал с седьмого этажа. Об этом сообщило издание Thaiger. Местная полиция расследует данный инцидент.
«Сотрудники полицейского участка Чалонг на Пхукете получили сообщение о мужчине-туристе, который упал с высоты. Инцидент произошел в семиэтажном кондоминиуме в Чалонге, район Муанг», — передает издание Thaiger. Полиция установила личность погибшего, им оказался 20-летний Владислав Саенко. Отмечается, что мужчина выпал с седьмого этажа многоквартирного дома.
Начато расследование всех обстоятельств гибели мужчины. Сообщается, что дипломаты из России были проинформированы о данном инциденте для оказания помощи родственникам погибшего.
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