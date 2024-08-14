Правительство продлило ограничение на вывоз бензина до конца года

Ограничения на экспорт бензина заграницу будут действовать до конца 2024 года. Такое решение приняло правительство.
«Правительство ввело ограничение на вывоз бензина с 1 сентября по 31 декабря 2024 года», — говорится в telegram-канале кабмина. Отмечается, что ограничения введены, чтобы поддержать стабильную ситуацию на внутреннем рынке во время сезонного спроса.
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Ограничения на экспорт бензина заграницу будут действовать до конца 2024 года. Такое решение приняло правительство. «Правительство ввело ограничение на вывоз бензина с 1 сентября по 31 декабря 2024 года», — говорится в telegram-канале кабмина. Отмечается, что ограничения введены, чтобы поддержать стабильную ситуацию на внутреннем рынке во время сезонного спроса.