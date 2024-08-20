Алаудинов раскрыл, зачем ВСУ хотели подорвать мосты под Курском

Украинские военнослужащие планировали подорвать мосты в Курской области, чтобы отрезать от поддержки подразделения ВС РФ на другой стороне реки. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«То, что подорван какой-то мост, не говорит еще ни о чем. Мы можем в любое время перекинуть понтонный мост, и есть у нас множество катеров… для того, чтобы ребятам помогать», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1», комментируя информацию о подрыве мостов через реку Сейм в Курской области.
Алаудинов также отметил, что противник в регионе остановлен, передовые эшелоны ВСУ уничтожены и ведется зачистка населенных пунктов. По его словам, блицкриг не удался, стратегические объекты и Курск украинские военные не взяли, а ВСУ остановлены на участке, где им будет не выгодно обороняться.
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