Алаудинов раскрыл, зачем ВСУ хотели подорвать мосты под Курском

Алаудинов: цель атаки ВСУ на мосты под Курском — отсечение подразделений РФ

20 августа 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

ВСУ хотели лишить поддержки российские подразделения на другой стороне реки Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские военнослужащие планировали подорвать мосты в Курской области, чтобы отрезать от поддержки подразделения ВС РФ на другой стороне реки. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов. «То, что подорван какой-то мост, не говорит еще ни о чем. Мы можем в любое время перекинуть понтонный мост, и есть у нас множество катеров… для того, чтобы ребятам помогать», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1», комментируя информацию о подрыве мостов через реку Сейм в Курской области. Алаудинов также отметил, что противник в регионе остановлен, передовые эшелоны ВСУ уничтожены и ведется зачистка населенных пунктов. По его словам, блицкриг не удался, стратегические объекты и Курск украинские военные не взяли, а ВСУ остановлены на участке, где им будет не выгодно обороняться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военнослужащие планировали подорвать мосты в Курской области, чтобы отрезать от поддержки подразделения ВС РФ на другой стороне реки. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов. «То, что подорван какой-то мост, не говорит еще ни о чем. Мы можем в любое время перекинуть понтонный мост, и есть у нас множество катеров… для того, чтобы ребятам помогать», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1», комментируя информацию о подрыве мостов через реку Сейм в Курской области. Алаудинов также отметил, что противник в регионе остановлен, передовые эшелоны ВСУ уничтожены и ведется зачистка населенных пунктов. По его словам, блицкриг не удался, стратегические объекты и Курск украинские военные не взяли, а ВСУ остановлены на участке, где им будет не выгодно обороняться.