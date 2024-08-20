Алаудинов рассказал, как себя выдают бойцы ВСУ

Алаудинов: ВСУ притворяются мирными при сдаче в плен, но их выдает техника

20 августа 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Солдат ВСУ выдает их собственная техника, когда они снимают на телефон свои боевые действия, заявил Апти Алаудинов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украиские военные, когда попадают в плен к ВС РФ, притворяются представителями мирных профессий. Однако они выдают себя, сохраняя все провокационные данные в своих телефонах и камерах GoPro. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Когда они [ВСУ] попадают к нам в плен, все становятся поварами, водителями, находят себе мирные профессии. К сожалению, их выдают GoPro, камеры и телефоны. У них в телефонах бывает столько информации, что мы, если честно, иногда дивимся, как можно такие вещи фиксировать. <…> Получилась такая картина, что они сами себя сдали», — рассказал Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Командир «Ахмата» также подчеркнул, что в Курской области среди украинских военных много мародеров. Также в регионе замечены иностранные наемники, добавил он. До этого Алаудинов отмечал, что украинские военные расстреливают мирных гражданских. Он уточнил, что имеет в распоряжении соответствующие фотографии. При этом командир спецназа подчеркнул, что в настоящий момент продвижение ВСУ в Курской области остановлено. Это знаменует окончание СВО через несколько месяцев, заявил командир «Ахмата». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украиские военные, когда попадают в плен к ВС РФ, притворяются представителями мирных профессий. Однако они выдают себя, сохраняя все провокационные данные в своих телефонах и камерах GoPro. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Когда они [ВСУ] попадают к нам в плен, все становятся поварами, водителями, находят себе мирные профессии. К сожалению, их выдают GoPro, камеры и телефоны. У них в телефонах бывает столько информации, что мы, если честно, иногда дивимся, как можно такие вещи фиксировать. <…> Получилась такая картина, что они сами себя сдали», — рассказал Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Командир «Ахмата» также подчеркнул, что в Курской области среди украинских военных много мародеров. Также в регионе замечены иностранные наемники, добавил он. До этого Алаудинов отмечал, что украинские военные расстреливают мирных гражданских. Он уточнил, что имеет в распоряжении соответствующие фотографии. При этом командир спецназа подчеркнул, что в настоящий момент продвижение ВСУ в Курской области остановлено. Это знаменует окончание СВО через несколько месяцев, заявил командир «Ахмата».