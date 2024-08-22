22 августа 2024

В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет из Новосибирска

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания s7, S7 Airlines, ra02860
Сейчас пассажиры находятся в Екатеринбурге (фото из архива) Фото:

Самолет авиакомпании S7, следующий из Новосибирска в Челябинск, внезапно приземлился в Екатеринбурге. По информации от пассажиров, причиной стали сложные погодные условия.

«Сильный ветер и дождь не дали пилотам сесть в аэропорту назначения», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». В настоящее время пассажиры рейса ожидают в Екатеринбурге, где погода благоприятнее и осадков нет.

На данный момент в Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра до 18 метров в секунду. Ожидается, что дожди задержатся в регионе еще на сутки.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

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Самолет авиакомпании S7, следующий из Новосибирска в Челябинск, внезапно приземлился в Екатеринбурге. По информации от пассажиров, причиной стали сложные погодные условия. «Сильный ветер и дождь не дали пилотам сесть в аэропорту назначения», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». В настоящее время пассажиры рейса ожидают в Екатеринбурге, где погода благоприятнее и осадков нет. На данный момент в Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра до 18 метров в секунду. Ожидается, что дожди задержатся в регионе еще на сутки. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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