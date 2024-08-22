В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет из Новосибирска

Самолет авиакомпании S7, следующий из Новосибирска в Челябинск, внезапно приземлился в Екатеринбурге. По информации от пассажиров, причиной стали сложные погодные условия.
«Сильный ветер и дождь не дали пилотам сесть в аэропорту назначения», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». В настоящее время пассажиры рейса ожидают в Екатеринбурге, где погода благоприятнее и осадков нет.
На данный момент в Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра до 18 метров в секунду. Ожидается, что дожди задержатся в регионе еще на сутки.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
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