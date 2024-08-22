В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет из Новосибирска

23 августа 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

Сейчас пассажиры находятся в Екатеринбурге (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет авиакомпании S7, следующий из Новосибирска в Челябинск, внезапно приземлился в Екатеринбурге. По информации от пассажиров, причиной стали сложные погодные условия. «Сильный ветер и дождь не дали пилотам сесть в аэропорту назначения», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». В настоящее время пассажиры рейса ожидают в Екатеринбурге, где погода благоприятнее и осадков нет. На данный момент в Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра до 18 метров в секунду. Ожидается, что дожди задержатся в регионе еще на сутки. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет авиакомпании S7, следующий из Новосибирска в Челябинск, внезапно приземлился в Екатеринбурге. По информации от пассажиров, причиной стали сложные погодные условия. «Сильный ветер и дождь не дали пилотам сесть в аэропорту назначения», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». В настоящее время пассажиры рейса ожидают в Екатеринбурге, где погода благоприятнее и осадков нет. На данный момент в Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра до 18 метров в секунду. Ожидается, что дожди задержатся в регионе еще на сутки. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.