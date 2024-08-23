Спикер заксо Бабушкина поздравила земляков и открыла исторический мемориал

24 августа 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина пожелала зареченцам счастья, здоровья и благополучия Фото: управление информполитики парламента Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина 24 августа поздравила жителей и приняла участие в праздновании Дня рождения Зареченского сельского поселения, которое входит в ее Богдановичский избирательный округ. Торжественная церемония началась с открытия отреставрированного памятника советскому солдату в деревне Баранникова, который был установлен еще в 1974 году, сообщили URA.RU в управлении информполитики парламента. «Памятник — это достойное место, и я уверена, что сюда будут приходить жители и гости Баранникова, чтобы отдать дань памяти воинам, защищавшим нашу Родину. Я желаю всем семьям, чьи мужчины сейчас находятся на СВО, дождаться их живыми и здоровыми», — заявила Людмила Бабушкина. У памятника было укреплено основание, восстановлена табличка и благоустроена территория вокруг него — появились скамейки, урны и фонари. После открытия праздничные мероприятия продолжились у Дома культуры деревни. «Дорогие зареченцы, я вас всех поздравляю с таким замечательным праздником! Вы сегодня отмечаете 19-летие со дня образования своего сельского поселения. Мы все очень много делаем для того, чтобы вам было здесь комфортно и уютно. У вас строятся дороги, спортивные площадки, ремонтируются культурные учреждения, облагораживаются памятники. Я и дальше буду помогать вам в этом. А в праздник я хотела бы пожелать всем жителям счастья, здоровья, благополучия, чтобы вам нравилось жить здесь, чтобы то, о чем вы мечтали, обязательно исполнялось и, конечно, чтобы вы были счастливы и здоровы», — сказала Людмила Бабушкина. Она подчеркнула, что было принято решение отремонтировать площадь, на которой проходит праздник. Помимо этого, спикер вручила землякам благодарственные письма от губернатора региона и заксо. Также знаки отличия «Совет да любовь» получили две семьи, а многодетные семьи Овчинниковых и Зайцевых — знаки «Материнская доблесть». На территории Зареченского сельского поселения находится 13 населенных пунктов: деревни Баранникова, Булдакова, Голышкина, Заречная, Коровякова, Ожгиха, Фадюшина, Чикунова, поселок Восход и Новый, села Раздольное, Реутинское и Скатинское. Здесь проживает больше шести тысяч человек и работают крупные сельхозпредприятия. Благодаря усилиям Людмилы Бабушкиной его активно благоустраивают: ремонтируются водопроводные и теплосети, восстанавливаются дома и приводятся в надлежащее состояние дороги. Помимо этого, в сельском поселении появляются спортивные и культурные пространства: детские площадки, хоккейный корт, ремонтируются стадионы и дома культуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина 24 августа поздравила жителей и приняла участие в праздновании Дня рождения Зареченского сельского поселения, которое входит в ее Богдановичский избирательный округ. Торжественная церемония началась с открытия отреставрированного памятника советскому солдату в деревне Баранникова, который был установлен еще в 1974 году, сообщили URA.RU в управлении информполитики парламента. «Памятник — это достойное место, и я уверена, что сюда будут приходить жители и гости Баранникова, чтобы отдать дань памяти воинам, защищавшим нашу Родину. Я желаю всем семьям, чьи мужчины сейчас находятся на СВО, дождаться их живыми и здоровыми», — заявила Людмила Бабушкина. У памятника было укреплено основание, восстановлена табличка и благоустроена территория вокруг него — появились скамейки, урны и фонари. После открытия праздничные мероприятия продолжились у Дома культуры деревни. «Дорогие зареченцы, я вас всех поздравляю с таким замечательным праздником! Вы сегодня отмечаете 19-летие со дня образования своего сельского поселения. Мы все очень много делаем для того, чтобы вам было здесь комфортно и уютно. У вас строятся дороги, спортивные площадки, ремонтируются культурные учреждения, облагораживаются памятники. Я и дальше буду помогать вам в этом. А в праздник я хотела бы пожелать всем жителям счастья, здоровья, благополучия, чтобы вам нравилось жить здесь, чтобы то, о чем вы мечтали, обязательно исполнялось и, конечно, чтобы вы были счастливы и здоровы», — сказала Людмила Бабушкина. Она подчеркнула, что было принято решение отремонтировать площадь, на которой проходит праздник. Помимо этого, спикер вручила землякам благодарственные письма от губернатора региона и заксо. Также знаки отличия «Совет да любовь» получили две семьи, а многодетные семьи Овчинниковых и Зайцевых — знаки «Материнская доблесть». На территории Зареченского сельского поселения находится 13 населенных пунктов: деревни Баранникова, Булдакова, Голышкина, Заречная, Коровякова, Ожгиха, Фадюшина, Чикунова, поселок Восход и Новый, села Раздольное, Реутинское и Скатинское. Здесь проживает больше шести тысяч человек и работают крупные сельхозпредприятия. Благодаря усилиям Людмилы Бабушкиной его активно благоустраивают: ремонтируются водопроводные и теплосети, восстанавливаются дома и приводятся в надлежащее состояние дороги. Помимо этого, в сельском поселении появляются спортивные и культурные пространства: детские площадки, хоккейный корт, ремонтируются стадионы и дома культуры.