Израиль задействовал 100 истребителей для атаки по объектам «Хезболла»

Израильские ВВС использовали около 100 истребителей для атаки на объекты «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
«Около 100 истребителей ВВС атаковали и уничтожили тысячи контейнеров со снарядами „Хезболла“», — говорится в заявлении представителя, передает ТАСС. Большая часть была направлена на север страны, также некоторые — на центральную часть.
Ранее сообщалось, что Израиль обстрелял территорию Ливана. После чего был объявлен режим чрезвычайной ситуации в стране. «Хезболла» заявила о завершении первого этапа ответной атаки по Израилю.
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