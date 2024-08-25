Израиль задействовал 100 истребителей для атаки по объектам «Хезболла»

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Израиль использовал 100 истребителей для атаки по Ливану
Израиль использовал 100 истребителей для атаки по Ливану Фото:

Израильские ВВС использовали около 100 истребителей для атаки на объекты «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«Около 100 истребителей ВВС атаковали и уничтожили тысячи контейнеров со снарядами „Хезболла“», — говорится в заявлении представителя, передает ТАСС. Большая часть была направлена на север страны, также некоторые — на центральную часть.

Ранее сообщалось, что Израиль обстрелял территорию Ливана. После чего был объявлен режим чрезвычайной ситуации в стране. «Хезболла» заявила о завершении первого этапа ответной атаки по Израилю.

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Израильские ВВС использовали около 100 истребителей для атаки на объекты «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. «Около 100 истребителей ВВС атаковали и уничтожили тысячи контейнеров со снарядами „Хезболла“», — говорится в заявлении представителя, передает ТАСС. Большая часть была направлена на север страны, также некоторые — на центральную часть. Ранее сообщалось, что Израиль обстрелял территорию Ливана. После чего был объявлен режим чрезвычайной ситуации в стране. «Хезболла» заявила о завершении первого этапа ответной атаки по Израилю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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