Из курского села эвакуирован 51 срочник, ВСУ потеряли 5,8 тысячи бойцов: главное об СВО к 25 августа

Из села под Курском эвакуировали 51 срочника

25 августа 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

МО РФ заявило, что в лесах Курской области ведется уничтожение групп ВСУ, пытающихся прорваться вглубь территории России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из населенного пункта Уланов (Курская область) эвакуирован 51 срочник. Также 115 срочников вернулись в Россию из плена ВСУ. Их захватили при вторжении в Курскую область, в которой совокупные потери ВСУ составили около шести тысяч военных. Об этих и других главных новостях спецоперации РФ — в материале URA.RU. Курское направление Группировка ВС РФ «Север» отразила атаки штурмовых групп ВСУ в курских населенных пунктах Малая Локня, Черкасское Поречное, Комаровка, Нечаев, Борки, Погребки, Вишневка и Спальное. Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один из населенных пунктов на курском направлении. При вторжении на территорию РФ бойцы ВСУ убивали безоружных россиян, «потому что они не ожидали» украинских военных. Об этом заявили иностранные СМИ, добавив, что украинская армия продвигалась под Курском могла только при действовавшем элементе неожиданности. Сейчас бои под Курском в основном идут на территории лесных массивов. Несмотря на непрерывные бои, обстановка в регионе находится под контролем ВС РФ, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Украинские солдаты сообщают о том, что на четвертый день операции ВСУ на территории России «начался ад» из-за усиленных ответных мер России. «На четвертый день начался ад… Планирующие бомбы были нацелены на все наши подразделения. Были тяжелые потери», — передают слова украинского бойца в западных СМИ. Курская область получила дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения. Из 29 запросов курского оперштаба решены 17, заявили в Минобороны РФ. О ситуации на границе с Украиной Путину доложили командиры частей, задействованных в обороне Курской области. Они, в числе прочего, доложили президенту об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также внесли предложения по развитию ситуации в их зонах ответственности. Потери ВСУ Совокупные потери ВСУ с момента вторжения на территорию России в Курской области составили 5800 тысяч бойцов и 72 танка. Также украинская армия потеряла 31 боевую машину пехоты и 58 бронетранспортеров. За прошедшие сутки на курском направлении ВС РФ уничтожили более 300 военных, а также 13 единиц бронетехники и один танк. Также Минобороны РФ сообщало об ударах по скоплениям живой силы и военной технике ВСУ. Были поражены 147 районов. В частности, в Харькове были уничтожены 40 украинских военных. Также ВКС России с помощью «Искандеров» уничтожило пункт временной дислокации иностранных наемников Украины в гостинице «Сфера» в Краматорске (ДНР). Эвакуация и помощь мирным жителям Из курского села Уланок эвакуировали 51 срочника. Помощь в эвакуации оказывали бойцы полка «АХМАТ-Чечня». «Наши бойцы на легковых автомобилях под плотным минометным огнем противника прорвались в населенный пункт Уланок и тремя рейсами вывезли оттуда наших ребят», — сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, среди эвакуированных солдат были и те, кто числился пропавшими без вести: это Сайын Кужугет и Алаш Куулар. В Россию также вернулись 115 срочников, плененных ВСУ в Курской области. Их лично встретила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Из пяти районов Курской области эвакуированы 340 человек. Работа по отселению жителей продолжается. В 28 регионах России работает 197 ПВР, в которых в настоящее время находятся уже более 11,5 тысяч человек, в том числе около 3,5 тысяч детей. Также власти эвакуируют жителей из прилегающих к Курской области районов. Так, за прошедшие сутки были эвакуированы примерно 3,2 тысячи человек, сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из населенного пункта Уланов (Курская область) эвакуирован 51 срочник. Также 115 срочников вернулись в Россию из плена ВСУ. Их захватили при вторжении в Курскую область, в которой совокупные потери ВСУ составили около шести тысяч военных. Об этих и других главных новостях спецоперации РФ — в материале URA.RU. Группировка ВС РФ «Север» отразила атаки штурмовых групп ВСУ в курских населенных пунктах Малая Локня, Черкасское Поречное, Комаровка, Нечаев, Борки, Погребки, Вишневка и Спальное. Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один из населенных пунктов на курском направлении. При вторжении на территорию РФ бойцы ВСУ убивали безоружных россиян, «потому что они не ожидали» украинских военных. Об этом заявили иностранные СМИ, добавив, что украинская армия продвигалась под Курском могла только при действовавшем элементе неожиданности. Сейчас бои под Курском в основном идут на территории лесных массивов. Несмотря на непрерывные бои, обстановка в регионе находится под контролем ВС РФ, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Украинские солдаты сообщают о том, что на четвертый день операции ВСУ на территории России «начался ад» из-за усиленных ответных мер России. Курская область получила дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения. Из 29 запросов курского оперштаба решены 17, заявили в Минобороны РФ. О ситуации на границе с Украиной Путину доложили командиры частей, задействованных в обороне Курской области. Они, в числе прочего, доложили президенту об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также внесли предложения по развитию ситуации в их зонах ответственности. Совокупные потери ВСУ с момента вторжения на территорию России в Курской области составили 5800 тысяч бойцов и 72 танка. Также украинская армия потеряла 31 боевую машину пехоты и 58 бронетранспортеров. За прошедшие сутки на курском направлении ВС РФ уничтожили более 300 военных, а также 13 единиц бронетехники и один танк. Также Минобороны РФ сообщало об ударах по скоплениям живой силы и военной технике ВСУ. Были поражены 147 районов. В частности, в Харькове были уничтожены 40 украинских военных. Также ВКС России с помощью «Искандеров» уничтожило пункт временной дислокации иностранных наемников Украины в гостинице «Сфера» в Краматорске (ДНР). Из курского села Уланок эвакуировали 51 срочника. Помощь в эвакуации оказывали бойцы полка «АХМАТ-Чечня». В Россию также вернулись 115 срочников, плененных ВСУ в Курской области. Их лично встретила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Из пяти районов Курской области эвакуированы 340 человек. Работа по отселению жителей продолжается. В 28 регионах России работает 197 ПВР, в которых в настоящее время находятся уже более 11,5 тысяч человек, в том числе около 3,5 тысяч детей. Также власти эвакуируют жителей из прилегающих к Курской области районов. Так, за прошедшие сутки были эвакуированы примерно 3,2 тысячи человек, сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.